Alonso spreekt zich uit over nieuwe McLaren: “Op sommige vlakken presteert wagen verrassend goed” LPB

06 maart 2019

17u25

Bron: Motorsport.com 0 Formule 1 Fernando Alonso heeft zijn zeg gedaan over de MCL34, de bolide waarmee McLaren het nieuwe F1-seizoen aanvat. De Spanjaard toont zich positief over de wagen van het Britse team, al zal zijn rol als ambassadeur voor McLaren daar niet vreemd aan zijn.

“Op sommige vlakken presteert de wagen verrassend goed”, zegt Alonso aan Motorsport.com. “Ik ben blij met de resultaten en de twee testweken die we in Barcelona hebben gehad. Het is nog niet perfect, maar het gaat de juiste richting op.”

Alonso was tijdens de tweede week van de wintertests aanwezig op het Circuit de Catalunya, maar kroop zelf niet achter het stuur. De tweevoudige wereldkampioen zag in Barcelona hoe Lando Norris en Carlos Sainz zich naar een snelle tijd reden. Bij de start van het nieuwe seizoen meteen vooraan racen, zit er volgens Alonso voor McLaren echter niet in.

“Ik denk dat we momenteel veel leren”, aldus Alonso. “We hebben ons de voorbije weken een beeld van de wagen kunnen vormen. Er zijn nog een aantal aspecten die we moeten herzien en die het team moet verder ontwikkelen, zodat de prestaties verbeteren. Van bij het seizoenbegin meedoen voor de prijzen, zie ik niet direct gebeuren.”

Alonso wil vooral Lando Norris bijstaan, de jonge Brit die bij McLaren de plaats innam van onze landgenoot Stoffel Vandoorne. “Het is voor Norris zijn eerste jaar in de Formule 1", besluit Alonso. “Het helpt dat er een gewezen coureur over de schouders van de ingenieurs meekijkt. Zij analyseren en zien alleen de telemetrie, ik kan de link zijn tussen wat zij zien en wat de rijder ervaart.”