Alonso en Vandoorne in de punten, maar schijn bedriegt: McLaren is nergens meer Jo Bossuyt

30 april 2018

11u29 2 Formule 1 Fernando Alonso en Stoffel Vandoorne hebben er voor de vierde keer op rij voor gezorgd dat het gezichtsverlies van McLaren beperkt bleef. Met een auto die het hele weekend niet vooruitkwam, finishten ze in de punten, weliswaar geholpen door de omstandigheden. Het zorgde voor een vertekend beeld, want de realiteit is rauwer: McLaren is nergens meer.

Alonso zevende, Vandoorne negende. Weer in de punten, die McLarens. Dankzij de brokken die Red Bull maakte. Alonso flirtte op dat moment al met de top tien, maar voor Vandoorne leek een puntenfinish even utopisch als een Belgische begroting in evenwicht. Tot die safety car dus, en een geniale ingeving van Vandoorne, toen voorlaatste. Hij stopte om voor de derde keer nieuwe banden te laten monteren. "Dat betekende natuurlijk dat ik allerlaatste werd, maar de nieuwe banden die ik meekreeg, waren perfect op temperatuur gebracht in de garage. Terwijl het tegen die lage snelheid achter de safety car niet mogelijk was om zoveel warmte in de banden te krijgen. Ik wist dat het een voordeel zou zijn als ik een goede herstart kon maken. Dat lukte, en daarna kon ik in de slotronden nog een paar auto's voorbij."

Serieuze blamage

Zodat ze bij McLaren dan toch even op adem konden komen, met beide auto's weer in de punten. Tot dan was het weekend immers een serieuze blamage geweest voor het team van de West-Vlaming. Om niet te zeggen: McLaren staat nergens meer. Ter vergelijking: Force India, dikke maand geleden in Melbourne nog trager dan McLaren, stond gisteren met Perez op het podium. En in de race werd Fernando Alonso zelfs voorbijgegaan door een Sauber-Alfa Romeo. Een Sauber, begot. Hoewel ze bij McLaren sinds Melbourne blijven herhalen dat ze de auto zullen laten evolueren, met nieuwe onderdelen, is het van kwaad naar erger gegaan. In Baku raakte Vandoorne na problematisch verlopen vrije trainingen voor het eerst dit seizoen zelfs niet in de tweede kwalificatiesessie. Onze landgenoot bleef er opvallend rustig bij, "met dat lange rechte stuk was dit dan ook een moeilijk circuit voor onze auto". Maar in het kamp van Alonso klonk het scherper. Flavio Briatore, manager van de Spanjaard: "McLaren zou beter een televisie in Fernando's auto monteren, zodat hij zich wat minder verveelt in dat ding."

Wat in Barcelona?

Ondertussen is de spanning te snijden bij McLaren. Over twee weken komt immers Barcelona. "Dan brengen we een serieus geüpdatete auto mee", bevestigt Stoffel Vandoorne. "Of ik er veel van verwacht? Ik doe nu liever geen uitspraken. Even wachten tot over twee weken..." En dan ook: "Je voelt dat iedereen in het team onder druk staat. Dat is het positieve: de boodschap is voor iedereen duidelijk. Het moet anders..."