Alonso diverse keren benaderd door Red Bull, ploeg van Verstappen reageert al snel op pikante uitlatingen van Spanjaard TLB

23 augustus 2018

20u23

Bron: Belga 0 Formule 1 Tweevoudig wereldkampioen Fernando Alonso heeft eerder deze maand een aanbod van Red Bull afgeslagen om bij de renstal teamgenoot te worden van Max Verstappen. Dat onthulde de 37-jarige Spanjaard op het circuit van Spa-Francorchamps, waar zondag de Grote Prijs van België wordt verreden. Hij zei er ook nog bij dat het niet de eerste keer was dat Red Bull hem dit jaar benaderde.

Volgens de Formule 1-piloot van McLaren zocht Red Bull contact met hem kort nadat de Australiër Daniel Ricciardo begin deze maand zijn verrassende overstap naar Renault had aangekondigd. Alonso op zijn beurt liet daarna weten dat hij de koningsklasse van de autosport na dit seizoen voor gezien houdt.

"Van één van de drie topteams heb ik dit jaar meerdere keren een aanbieding gekregen. Of het Red Bull was en als vervanger van Ricciardo? Ja", bekende Alonso.

Teambaas Christian Horner van Red Bull weersprak de pikante uitlatingen van Alonso op luchtige wijze. "Ik heb enorm veel respect voor Fernando, hij is een fantastische coureur, maar overal waar hij komt heeft hij de neiging om een beetje chaos te veroorzaken. Ik weet niet of het voor ons team goed zou zijn als Fernando erbij zou komen. We investeren liever in jongeren dan in een rijder die aan het einde van zijn loopbaan zit."

Verstappen krijgt komend jaar de 22-jarige Fransman Pierre Gasly als ploeggenoot bij Red Bull.

Force India doet het seizoen uit onder nieuwe naam

Force India gaat vanaf de Grote Prijs van België van komend weekend door het leven als Racing Point Force India en mag zo ook het seizoen uitdoen, liet de Internationale Autosportfederatie (FIA) donderdag weten. Daardoor raakt het team de dit seizoen reeds verzamelde punten in het constructeurskampioenschap wel kwijt.

De Mexicaan Sergio Perez en de Fransman Esteban Ocon sprokkelden dit seizoen respectievelijk 30 en 29 punten, goed voor een totaal van 59 punten voor Force India. De teller van het team staat nu opnieuw op nul, maar de piloten mogen hun punten wel behouden.

Force India werd eind juli wegens een schuldenberg door een rechter in Londen onder curatele geplaatst. Begin deze maand werd het team vervolgens overgenomen door een groep investeerders onder aanvoering van de Canadese miljardair Lawrence Stroll, de vader van F1-piloot Lance Stroll. Daardoor werd er nipt een faillissement vermeden en hoeven de meer dan vierhonderd werknemers niet voor hun job te vrezen.