Alfa Romeo keert terug in Formule 1 als partner van Sauber XC

11u45

Bron: Belga 0 EPA Formule 1 Alfa Romeo maakt in 2018 opnieuw zijn opwachting in de Formule 1-wereld. Het Italiaanse automerk wordt titelsponsor en technisch partner van Sauber. Dat heeft de Zwitserse F1-renstal, volgend seizoen Alfa Romeo Sauber F1 Team, vandaag bekendgemaakt.

Sauber treedt aan met Ferrari-motoren. Alfa Romeo is onderdeel van de Fiat Chrysler group (FCA), de groep waarin ook Ferrari zit. Sergio Marchionne, de grote baas van Ferrari, hoopte al even op de terugkeer van het Alfa Romeo-merk naar de Formule 1, voor het eerst sinds 1988. Alfa Romeo en Sauber zullen samenwerken op "strategisch, commercieel en technologisch vlak".

"Deze overeenkomst met Sauber is een belangrijke stap bij het aanmeten van een nieuwe look voor Alfa Romeo, dat na een afscheid van meer dan dertig jaar zal terugkeren naar de Formule 1", zo meldt Marchionne in een persbericht.

Alfa Romeo was eerder van 1950 tot 1988 aanwezig in de Formule 1, als constructeur en motorleverancier. In 1950 en 1951 pakte Alfa Romeo de wereldtitel met respectievelijk de Italiaan Giuseppe Farina en de Argentijn Juan Manuel Fangio.

Sauber treedt sinds 1993 aan in de F1, dit jaar eindigde de renstal op de tiende en laatste plaats bij de constructeurs.

AP