Alexander Albon krijgt tweede zitje bij F1-team Toro Rosso YP

26 november 2018

18u07

Bron: Belga 0 Red Bull Toro Rosso Honda is pleased to announce that Alexander Albon will drive for the team in 2019 alongside Daniil Kvyat



Full Story >> https://t.co/b0h6AD3CEV pic.twitter.com/Dk2i7PHecm Toro Rosso(@ ToroRosso) link Formule 1 Alexander Albon mag in 2019 de kleuren van Toro Rosso verdedigen in het WK Formule 1. De 22-jarige Thaise Brit eindigde dit seizoen als derde in het Formule 2-kampioenschap en zal een duo vormen met de Rus Daniil Kvyat.

Toro Rosso, het kleine broertje van het Red Bull team, kondigde zijn komst maandag aan. "Alexander kende een indrukwekkend seizoen in de Formule 2. Hij won vier wedstrijden en werd derde in de eindstand. De manier waarop hij vele tegenstanders kan inhalen in de wedstrijden, bewijst dat hij klaar is en voldoende rijp om in de Formule 1 te racen. Met Daniil en Alex beschikken we over twee jonge, sterke en competitieve rijders", aldus teambaas Franz Tost.

"Het is zo'n fantastisch gevoel te weten dat ik volgend jaar in de Formule 1 rijd", zegt Albon, die geboren werd in Londen maar onder de Thaise vlag uitkomt. "Ik heb in mijn carrière al ups en downs gekend. In 2012 werd ik gedumpt door Red Bull en drong het besef door dat de weg naar de F1 een pak lastiger zou worden. Maar ik heb heel hard gewerkt en heb steeds geprobeerd indruk te maken wanneer ik in de wagen mocht plaatsnemen. Ik wil Red Bull bedanken voor deze tweede kans. Ik ben altijd gek geweest op de motorsport en sinds mijn eerste keer in een wagen droom ik van de F1. Dat ik deze kans krijg is gewoon ongelofelijk.”

Dit seizoen werden de zitjes bij Toro Rosso ingenomen door de Fransman Pierre Gasly (die in 2019 Daniel Ricciardo vervangt bij Red Bull) en de Nieuw-Zeelander Brendon Hartley. Kvyat reed al enkele jaren voor het team maar was in 2018 invaller bij Ferrari.