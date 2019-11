Albon crasht, maar zet eerst snelste tijd neer in kletsnatte oefensessie Brazilië, Leclerc moet tien plaatsen achteruit Redactie

15 november 2019

19u06

Bron: Belga 2 Formule 1 De Thai Alexander Albon (Red Bull) was in Sao Paulo de snelste in de eerste vrije oefenritten voor de Grote Prijs van Brazilië. De Fin Valtteri Bottas (Mercedes) zette de tweede tijd neer, de Duitser Sebastian Vettel (Ferrari) de derde. Bottas was ruim een halve seconde trager dan Albon, Vettel bijna een seconde.

De sessie werd door de zware regenval ernstig verstoord. Lewis Hamilton (Mercedes), Max Verstappen (Red Bull), Romain Gosjean (Haas) en Sergio Perez (Racing Point) hielden het snel voor bekeken en lieten geen tijd afklokken. Ook voor Albon was de sessie geen onverdeeld succes. Na zijn snelste ronde crashte de Thai zijn bolide in de bandenmuur.

Leclerc tien plaatsen achteruit

Charles Leclerc (Ferrari) verliest tien plaatsen op de startgrid. De Monegask zal op het Interlagos-circuit een nieuwe motor gebruiken, terwijl hij het maximaal toegelaten motorcomponenten al gebruikte. “Een hele nieuwe motor steken, betekent een gridstraf, maar we kunnen dan wel weer op ons normaal niveau presteren”, verduidelijkt Ferrari-baas Mattia Binotto. “Dat is belangrijk voor de ontwikkeling van onze wagen. We willen het seizoen met een mooie noot afsluiten en dat momentum meenemen naar het werk dat ons in de winter wacht.”

Uitslag eerste vrije oefensessie

Alexander Albon (Tha/Red Bull-Honda) 1:16.142 (9 ronden)

Valtteri Bottas (Fin/Mercedes) 1:16.693 (10)

Sebastian Vettel (Dui/Ferrari) 1:17.041 (13)

Charles Leclerc (Mon/Ferrari) 1:17.285 (13)

Carlos Sainz Jr (Spa/McLaren-Renault) 1:17.786 (16)

Nico Hülkenberg (Dui/Renault) 1:17.899 (8)

Daniel Ricciardo (Aus/Renault) 1:17.985 (9)

Pierre Gasly (Fra/Toro Rosso-Honda) 1:18.100 (17)

Daniil Kvyat (Rus/Toro Rosso-Honda) 1:18.274 (16)

Lando Norris (GBr/McLaren-Renault) 1:18.559 (15)

George Russell (GBr/Williams-Mercedes) 1:18.779 (18)

Kevin Magnussen (Den/Haas-Ferrari) 1:19.247 (10)

Lance Stroll (Can/Racing Point-Mercedes) 1:19.414 (6)

Kimi Räikkönen (Fin/Alfa Romeo Racing-Ferrari) 1:19.532 (12)

Antonio Giovinazzi (Ita/Alfa Romeo Racing-Ferrari) 1:19.600 (18)

Nicholas Latifi (Can/Williams-Mercedes) 1:20.010 (16)

Geen tijd:

Romain Grosjean (Fra/Haas-Ferrari) (3)

Sergio Pérez (Mex/Racing Point-Mercedes) (1)

Max Verstappen (Ned/Red Bull-Honda) (3)

Lewis Hamilton (GBr/Mercedes) (3)