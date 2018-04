Afspraak met de geschiedenis voor Hamilton en ploegmaat Vandoorne als recordhouder: wat u moet weten over de GP van Bahrein Mike De Beck

07 april 2018

14u59 0 Formule 1 De kop is er na de GP van Australië af en in het Midden-Oosten kruisen de Formule 1-piloten opnieuw de degens. De GP van Bahrein roept geen al te goede herinneringen op voor Stoffel Vandoorne, maar wel voor zijn Spaanse ploegmakker Fernando Alonso. Met onderstaande preview staat u alvast voorbereid aan de start voor de GP van Bahrein.

Brute pech voor Vandoorne vorig jaar

Stoffel Vandoorne had zich zijn debuut in het Midden-Oosten ongetwijfeld anders voorgesteld. De McLaren-piloot stond dan wel aan de start van de Grand Prix, over de lijn rijden was hem niet gegund. De motor sputterde al nog voor de race goed en wel was begonnen. Voor het startschot was gegeven, was het dus al over en out voor onze landgenoot. Het was dat weekend al de vierde motor van Honda die de geest gaf. De West-Vlaming ziet het dit jaar dus toch liever anders uitdraaien.

Ploegmaat Vandoorne mederecordhouder

De GP van Bahrein staat nog maar sinds 2004 op de kalender van de Formule 1 en werd dan ook slechts 13 keer verreden. In 2011 moest de GP van Bahrein normaal gezien de opener van het seizoen worden, maar door de plaatselijke onrust werd het zelfs afgelast. Op dit moment is de huidige ploegmaat van Stoffel Vandoorne medercordhouder. Fernando Alonso (2005,2006 en 2010) heeft net als Sebastian Vettel (2012, 2013 en 2017) drie zeges op de teller staan in Bahrein. Bij winst kan wereldkampioen Lewis Hamilton wel op gelijke hoogte komen. Hij stond in 2014 en 2015 op het hoogste trapje.

Neem virtueel een kijkje op het circuit

57 ronden van 5,412 kilometer werken de Formule 1-piloten zondag bij kunstlicht af. Goed voor zo'n 308,238 kilometer in totaal dus. Wanneer de bouwwerken in november van 2002 van start gingen, werd ook het comfort van de fans niet uit het oog verloren. Rond het Bahrain International Circuit in Sakhir zijn er liefst 50.000 zitplaatsen voorzien. Ook bijna 500 journalisten zitten met hun neus bovenop de actie. Het ronderecord staat dan weer op de naam van Pedro de la Rosa (1:31.447). Graag een ronde meerijden in een bolide? Stoffel Vandoorne gidst u virtueel maar al te graag rond.

It's Virtual Hot Lap time!



Player one: @svandoorne

Car: @McLarenF1

Track: Bahrain International Circuit



Stoffel Vandoorne loads up for a lap of the #BahrainGP

De statistieken

Lewis Hamilton kan geschiedenis schrijven

Alleen al door te starten aan de race zal Lewis Hamilton straks geschiedenis schrijven. Als hij vertrekt is de Brit de eerste Formule 1-piloot die voor verschillende teams 100 wedstrijden heeft afgewerkt. De GP in Bahrein wordt wellicht de 100ste race van de wereldkampioen voor Mercedes. Tussen 2007 en 2012 startte hij voor McLaren 110 keer aan een GP.

Lewis Hamilton kan geschiedenis scrijven (bis)

In Australië kon Hamilton geen victorie kraaien, maar het was wel al de 26ste opeenvolgende race dat hij in de punten reed. Als Hamilton zondag bij de eerste tien eindigt, sprokkelt hij opnieuw punten. Dat maakt dat hij het record van Kimi Raikkonen zou evenaren. Hamilton staat dus op een zucht van een bijzonder straffe prestatie.

Mindere reeks voor McLaren

Minder fraaie statistieken vallen dan weer te rapen bij McLaren. Fernando Alonso snelde in Australië wel naar een vijfde stek (een evenaring van het beste resultaat van McLaren met Honda), allicht grijpen ze in Bahrein naast de zege. Dat zou betekenen dat McLaren al 100 opeenvolgende wedstrijden moet wachten op een zege. En dat is een unicum in de geschiedenis van McLaren.