Afscheid Räikkönen klinkt luider en luider, Hamilton vol bewondering: "Op de PlayStation koos ik altijd voor Kimi" GVS

07 september 2018

08u11

Bron: GPupdate, Motorsport, GPblog 0 Formule 1 De geruchten dat Kimi Räikkönen (38) in 2019 niet meer in zijn Formule 1-bolide kruipt, klinken luider en luider. Nadat verschillende media al berichtten dat Ferrari de jonge Monegask Charles Leclerc aan boord neemt, is ook h et Italiaanse La Gazetta dello Sport nu zeker van zijn stuk: volgens het sportblad haspelt de Fin de komende maanden zijn laatste F1-toertjes af. Voor Lewis Hamilton verdwijnt zo een vleugje jeugdsentiment: " Ik stelde me op de PlayStation voor dat ik hem was."

285 GP-starts, 20 zeges, 18 poles, eenmaal wereldkampioen. Räikkönen is haast uitgegroeid tot een legende binnen de koningsklasse van de autosport. Maar aan alle mooie liedjes komt een einde, de Fin is bovendien al 38 lentes jong.

Hoewel 'Ice man' de ideale ploegmakker is van kopman Sebastian Vettel - Räikkönen zou amper een teamorder in het voordeel van de Duitser afslaan - denkt Ferrari aan de toekomst en wil het bijgevolg nieuw talent een kans gunnen. De voorbije week werden de geruchten sterker en sterker dat de Italiaanse renstal de wens van de eerder dit jaar overleden Sergio Marchionne werkelijkheid wil laten worden door protegé Charles Leclerc (20, Sauber) te laten promoveren. Zijn opvolger Louis Camilleri luistert dan weer naar teammanager Maurizio Arrivabene. En Maurizio herhaalt wat Sebastian Vettel wil: nog wat doorgaan met Kimi - makkelijker in het gareel te houden dan een aanstormende jonkie.

PlayStation

Nagelbijten dus voor de Ferrari-fans, maar veel geduld zullen ze niet meer moeten uitoefenen. Gisteren sijpelden enkele berichten binnen dat de rode brigade zijn keuze had gemaakt en die ook officieel zou verkondigen, maar een aankondiging dat de Fin zijn biezen moet pakken, kwam er uiteindelijk niet. Tóch wist het doorgaans goed geïnformeerde La Gazetta dello Sport blijkbaar meer: "Leclerc is de nieuwe coureur voor Ferrari in 2019. Räikkönen out." Oók een steward van de FIA die goed bevriend is met de Scandinaviër twijfelt niet. "Het is hem in Monza bekendgemaakt dat hij in 2019 niet langer een Ferrari-coureur is."

Maar op een officiële bevestiging is het dus nog steeds wachten. Toch deinsden enkele journalisten er de voorbije dagen niet voor terug om het afscheid van Kimi voor te schotelen aan Lewis Hamilton. "Het is altijd lastig om te zeggen of je iemand gaat missen. Maar de sport gaat hem uiteraard missen. Ik heb er nooit een geheim van gemaakt dat ik - voordat ik in de Formule 1 reed, met de PlayStation altijd voor Kimi koos. Ik stelde me voor dat ik hem was", stek de Brit - die afstevent op zijn vijfde wereldtitel - zijn bewondering niet onder stoelen of banken.

"De eerste wagen waarmee ik bij McLaren reed, was trouwens afgesteld op Kimi met de ophanging die hij zou gebruiken. Dat was zo cool en ik voelde me zo vrij omdat ik de afstelling gebruikte die hij ook hanteerde. Hij heeft een ongelofelijke carrière gehad en het was een enorme eer om tegen een geweldige Fin zoals hij te hebben mogen racen. Hij lijkt altijd ijzig cool en lijkt maar niet ouder te worden."

De stoelendans in de Formule 1, het laatste woord is er nog niet over gezegd..