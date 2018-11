Abu Dhabi, waar Hamilton én Vettel zich als vissen in het water voelen, Vandoorne zijn laatste GP rijdt en ‘Mad Max’ zichzelf een primeur kan bezorgen TLB

Bron: Gracenote, eigen berichtgeving 0 Formule 1 Het Formule 1-seizoen kent komend weekend zijn slotakkoord met de GP van Abu Dhabi. Dat Lewis Hamilton al voor de vijfde keer in zijn loopbaan wereldkampioen is, weet u ongetwijfeld al. Maar wat staat er dan nog te gebeuren op het Yas Marina Circuit? Een mogelijke eerste zege in het emiraat voor Ferrari, bijvoorbeeld. Of het afscheid van Stoffel Vandoorne en Fernando Alonso. Elementen genoeg dus voor een interessant weekend.

De GP van Abu Dhabi staat voor de tiende keer op de F1-kalender. De race werd voor het eerst georganiseerd in 2009 en sindsdien trekt het circus der ronkende motoren jaarlijks naar het Midden-Oosten. Lewis Hamilton won de eerste editie, maar dat is niet de enige reden waarom de race een speciale plek heeft in het hart van de Brit. In 2014 verkreeg Hamilton op het Yas Marina Circuit immers zekerheid over zijn tweede wereldtitel, vier jaar eerder had Sebastian Vettel er zijn allereerste wereldtitel gepakt. ‘t Hoeft dus ook niet te verbazen dat Vettel en Hamilton een recordaantal zeges achter hun naam hebben in Abu Dhabi. Beiden waren ze er al drie keer de beste.

Elfde seizoenszege Hamilton?

Hamilton kan dus alleen recordhouder worden in Abu Dhabi en er is nog een goede reden waarom de Mercedes-rijder gebrand is op een zege. Een nieuwe overwinning zou voor Hamilton zijn elfde van het seizoen zijn en dat zou een evenaring betekenen van zijn meest productieve seizoen (2014). En ook voor Hamiltons broodheer Mercedes staat er nog wel wat prestige op het spel. De renstal won de laatste vier edities van de GP van Abu Dhabi en een vijfde opeenvolgende zege ligt binnen handbereik. De meest succesvolle ploeg van het pak won tussen 2014 en 2018 ook de GP’s van Japan, Italië en Rusland vijf keer op rij.

Vettel in de slipstream van Lauda

Waar er winnaars zijn, zijn er ook verliezers. In Abu Dhabi is dat bijna elk jaar Ferrari, dat nog nooit kon winnen in het emiraat. Enkel in de GP van de Verenigde Staten (pas na 17 GP’s een eerste zege) en de GP van Europa (pas na 10 GP’s een eerste zege) moest de iconische Italiaanse renstal minstens zo lang wachten op een overwinning. Als Sebastian Vettel de ban eindelijk kan breken voor de rode bolides, dan komt hij in elk geval een stap dichter bij Niki Lauda. De inmiddels 69-jarige Oostenrijker won vijftien GP’s voor Ferrari, Vettel zit momenteel aan dertien stuks. Michael Schumacher is de enige die (een pak) beter deed dan Lauda: de Duitser won liefst 72 GP’s in een Ferrari.

Speciale wedstrijd voor rijders uit de Lage Landen én Fernando Alonso

Voorts krijgt Max Verstappen de kans om zijn uitstekend seizoen nog wat in de verf te zetten. De Nederlander mikt in Abu Dhabi op zijn elfde podiumplek van het seizoen en met dat aantal kan ‘Mad Max’ wel thuiskomen. Na 2013 konden op Vettel na (16 podiumplaatsen in een Red Bull) enkel rijders van Ferrari en Mercedes minstens tien podiumplaatsen sprokkelen in een seizoen. Verstappen kan overigens voor de vijfde opeenvolgende GP het podium halen - dat lukte de nog altijd maar 21-jarige zoon van Jos nog nooit.

Ook voor die andere rijder uit de Lage Landen, onze Stoffel Vandoorne, wordt het een speciale race. De Kortrijkzaan rijdt (voorlopig?) zijn laatste GP in de koningsklasse van de autosport. Na twee - door technische problemen vooral frustrerende - seizoenen in de F1 moet de West-Vlaming zijn carrière voortzetten in de Formule E, het kampioenschap voor elektrische racewagens. Vandoorne wordt ook testrijder voor Mercedes.

Abu Dhabi wordt dus voorlopig het laatste F1-kunstje van Vandoorne en in het geval van zijn ploegmaat is enig voorbehoud zelfs helemaal overbodig. Fernando Alonso houdt het definitief voor bekeken, hij werd wereldkampioen in 2005 en 2006 (telkens in een Renault). Het wordt Alonso’s 311de GP, enkel Rubens Barrichello doet beter met 322 stuks. De statistieken die Alonso meeneemt in zijn F1-trolley, zijn indrukwekkend. Hij won 32 GP’s (daarmee bekleedt hij de zesde plaats aller tijden) en pakte in totaal 97 podiumplaatsen (ook dat is goed voor een zesde plek).

Nog enkele cijfers en weetjes over het aflopende F1-seizoen:

• De dominantie van Lewis Hamilton en Sebastian Vettel in de Formule 1 is overduidelijk. Samen wonnen ze tot dusver 15 van de 20 GP’s, wat overeenkomt met liefst 75 procent. Sinds het begin van het jaar 2008 wonnen Hamilton (68) en Vettel (52) samen 120 GP’s, wat meer is dan de helft (57 procent).

• Een voorbeeld dat het belang van de auto’s nog maar eens onderstreept: er kon afgelopen seizoen maar één renner die niet voor een top 3-team (Red Bull, Ferrari en Mercedes) rijdt een podiumplaats pakken. De Mexicaan Sergio Pérez (Force India) kreeg dat voor elkaar in Azerbeidzjan, waar hij derde werd. Voorlopig reden ook enkel rijders uit de top 3-team rond op de eerste en tweede plaats. Drie rijders van de ‘kleine’ teams konden tijdens de races dit seizoen al even proeven van de derde plaats: Pérez (twaalf ronden), Carlos Sainz (acht ronden) en Pierre Gasly (twee ronden).

• Lewis Hamilton won al in twaalf verschillende seizoenen minstens één Grote Prijs. Enkel Michael Schumacher doet op dat vlak nog beter. ‘Schumi’ kon in vijftien verschillende F1-seizoenen minstens één keer zegevieren. Hamiltons ploeg Mercedes pakte overigens voor het vijfde opeenvolgende seizoen de constructeurstitel. Ook daar doet enkel Ferrari beter: tussen 1999 en 2004 was de Italiaanse renstal zes keer de beste.