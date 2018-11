Aartsbisschop bezocht Michael Schumacher in woning in Genève: “Ik gaf hem een kruisje op zijn voorhoofd” LPB

29 november 2018

10u03

Bron: Bunte 0 Formule 1 De gezondheidstoestand van Michael Schumacher blijft de wereld beroeren. Het Duitse royalty-magazine Bunte pakt deze week uit met de getuigenis van aartsbisschop Georg Gänswein, een vertrouweling van de familie Schumacher. Gänswein, medewerker van paus Franciscus, bezocht de F1-legende in zijn woning in het Zwitserse Genève. “Ik heb hem een kruisje op zijn voorhoofd gegeven.”

Dat Gänswein tot de dichte kennissenkring van Michael Schumacher behoort, is een understatement. In de zomer van vorig jaar zorgde de 62-jarige aartsbisschop er voor dat Schumi’s vrouw Corinna en zijn kinderen een audiëntie kregen bij paus Franciscus in het Vaticaan. In Bunte getuigt Gänswein nu over een bezoek dat hij ten huize Schumacher onlangs bracht. Uit respect voor de familie wil hij niet té veel details naar buiten brengen over de fysieke toestand van de F1-legende.

“Ik zat tegenover hem, nam zijn beide handen vast en keek hem aan”, zegt Gänswein. “Zijn gezicht is nog altijd het gezicht dat we allemaal kennen, het typische Michael Schumacher-gezicht. Alleen is het een beetje voller geworden. Ik heb hem een kruisje op zijn voorhoofd gegeven. Michael voelt dat liefdevolle mensen om hem heen zijn en voor hem zorgen. En dat die mensen de buitenwereld gelukkig op verre afstand houden. Een mens die ziek is, heeft discretie en begrip nodig. Het gezin is het beschermende nest dat Michael absoluut nodig heeft. En zijn vrouw is de ziel van dat gezin. Ooit had ik een lange discussie met Michael. Hij zei me: ‘Volgend jaar moet je me niet bellen, ik ga verdwijnen in de anonimiteit. Ik denk dat het zijn stille wens was om dat op een dag te doen.”

Op 29 december zal het vijf jaar geleden zijn dat Michael Schumacher een zwaar hersentrauma opliep bij een skiongeval in de Franse Alpen. De zevenvoudige wereldkampioen belandde in een diepe coma. Na een aantal maanden ziekenhuis revalideert Schumacher sindsdien in zijn villa aan het meer van Genève. Op 3 januari 2019 wordt ‘Schumi’ 50 jaar.