70 jaar geleden vond de allereerste Formule 1-race plaats, mét een Belgische jazzartiest aan de start

13 mei 2020

10u06 3 Formule 1 De allereerste Formule 1-race vond éxact 70 jaar geleden plaats. In totaal 21 piloten, onder wie één Belg, scheurden die dag over een met olievaten en strobalen uitgetekende circuit in Silverstone. Een terugblik.

We draaien de tijd 70 jaar terug: 13 mei 1950. Een oorlogsvliegveld in het Britse Silverstone vormt het decor van de allereerste Formule 1-race. Het parcours is uitgetekend met olievaten en strobalen, langs de kant staan ruim 100.000 toeschouwers. Daarbij koning George VI en koningin Elisabeth. Een historische dag.

In totaal 21 piloten, met stofkapje en duikbrilletje, verschijnen aan de start. Zo ook één Belg: de 33-jarige jazztrompettist Johnny Claes - de man had voor de oorlog een jazzcarrière opgebouwd en werd nadien gebeten door de autosportmicrobe. Claes vertrekt in een knalgele Talbot Lago hélemaal achteraan, aangezien hij zich als laatste kwalificeerde. En dat op liefst 18 seconden van de snelste rijders.

De allereerste Belg ooit in de Formule 1 denkt op 13 mei 1950 dan ook niet aan winst. Het wordt een strijd tussen de vier coureurs van het oppermachtige Alfa Romeo: Nino Farina, Luigi Fagioli, Reg Parnell en Juan Manuel Fangio. Ferrari, de grote concurrent, is niet van de partij. Ze beslissen pas vanaf de tweede F1-manche deel te nemen.

Start! Farina maakt van zijn polepositie gebruik om meteen de koppositie in Silverstone te nemen. De andere Alfa Romeo-piloten zitten in zijn zog, de rest volgt al snel op ruime afstand. In het slot zet Fangio leider Farino onder druk, maar de Argentijnse F1-legende raakt enkele ronden voor het einde een strobaal. Het gevolg: olieleiding beschadigd, exit Fangio.

Fangio is lang niet de enige die de strijd moet staken. Slechts elf coureurs bereiken de finish in Silverstone. Jawel: ook Claes haalt de eindmeet. De in Londen opgegroeide Brusselaar eindigt als elfde, op zes ronden van de latere winnaar. Zes jaar later overlijdt Claes op 39-jarige leeftijd aan tuberculose.

Terug naar 13 mei 1950. Farina voelt in de slotronde de hete adem van Fagioli. Een duel tussen de twee Italianen van Alfa Romeo. En uiteindelijk trekt Farina -de latere wereldkampioen dat jaar- aan het langste eind. Hij wordt na een race van 2 uur en 13 minuten (en met een gemiddelde van ruim 146 km/u) als eerste afgevlagd. Een zege voor de geschiedenisboeken.

