50.000 F1-fans klaar voor indrukwekkend eerbetoon aan Niki Lauda LPB

30 juni 2019

Niki Lauda krijgt vandaag een indrukwekkend eerbetoon. Op de tribunes van de Red Bull Ring in Spielberg liggen 50.000 rode petjes klaar voor de toeschouwers van de GP van Oostenrijk, ter nagedachtenis aan de vorige maand overleden F1-legende. Lauda, drievoudig wereldkampioen en voormalig adviseur bij Mercedes, was bekend om zijn rode pet die hij dag in dag uit op had. In het rijderscomplex staat de Ferrari 312T te pronken, waarmee Lauda in 1975 wereldkampioen werd.

60,000 red caps in tribute to Niki Lauda at the #AustrianGP 🇦🇹 #DankeNiki ♥️ #F1 pic.twitter.com/w5DuzJ5Def Aston Martin Red Bull Racing(@ redbullracing) link

Vanochtend raakte al bekend dat de eerste bocht op het circuit met onmiddellijke ingang de ‘Niki Lauda Kurve’ zal heten. De inhuldiging van de bocht vond plaats in het bijzijn van Lauda’s weduwe Birgit en zijn zoon Lukas uit zijn eerste huwelijk. Helmut Marko, grote baas van Red Bull en een nauwe vriend van Lauda, bedacht zijn familie met een miniatuurversie van de bocht.

De Grote Prijs van Oostenrijk gaat om 15.10 uur van start. De Fransman Charles Leclerc vertrekt vanop de pole, met naast hem de Nederlander Max Verstappen. Wereldkampioen Lewis Hamilton werd na de kwalificaties drie plaatsen teruggezet en begint als nummer vijf. Zijn Finse Mercedes-ploegmaat Valtteri Bottas start vanop de derde plaats, de Brit Lando Norris als vierde.