375.000 euro per werkdag: de straffe cijfers in het nieuwe contract van Hamilton maken van F1-ster de zesde best verdienende sporter ter wereld Hans Op de Beeck/Jo Bossuyt

16u54 0 AFP Formule 1 Zondag valt in Abu Dhabi het doek over het F1-seizoen. Grote winnaar: Lewis Hamilton, zowel in als buiten de pitlane. Voor de vierde keer wereldkampioen, wat hij verzilverd kan zien met een nieuw contract bij Mercedes. Eentje waarvan de cijfers doen duizelen en die de Brit in het Forbes-lijstje der grootverdieners van de sport (zie onderaan) doen katapulteren van de tiende naar de zesde plaats.

Photo News Lewis Hamilton: god in Abu Dhabi.

Mercedes hoopt dat Hamilton (32) tegen het einde van het weekend zijn handtekening onder het contract zal zetten. Over de cijfertjes kan de Brit toch moeilijk ontevreden zijn. Een jaarsalaris van 45 miljoen euro, het spreekt tot de verbeelding. Per maand is dat 3,75 miljoen. Goed voor een slordige 123.000 euro per dag. Sterker nog. Twintig grand prix per jaar, telkens goed voor vier dagen. Neem daarbij nog een tiental testdagen, een tiental keer vergaderen bij Mercedes, en pakweg twintig dagen present zijn voor het een of andere pr-evenement: alles bij elkaar werkt de heer Hamilton maximaal 120 dagen per jaar. Of hoe hij vanaf 2019 een slordige 375.000 euro per werkdag zal pakken. Daarmee wordt hij de evenknie van Ferrari's Sebastian Vettel wat betreft loon, alleen is de marketingwaarde van Hamilton een pak groter.

Photo News Lewis Hamilon met een shirt van Puma, een van de vele merken waarvan hij het gezicht is.

Reden waarom Vettel in het lijstje van Forbes dit jaar 'pas' op de veertiende plaats terug te vinden is. Forbes houdt immers rekening met enerzijds het loon en prijzengeld en anderzijds de inkomsten uit reclame- en sponsordeals en portretrechten. Voor die laatste doen ze beroep op bronnen binnen de verschillende sporttakken. In dat lijstje van Forbes opvallend veel basketbalspelers: maar liefst 32 zitten er in de top honderd, vooral dankzij de nieuwe tv-deal die de NBA wist af te sluiten. Van de honderd komen er 63 uit Amerika en het is bovendien een echte mannenclub: Serena Williams staat met een totale jaarverdienste van 20,2 miljoen euro op de 51ste plaats. De top tien hieronder, met Hamilton voorlopig nog op een tiende stek.

1. Cristiano Ronaldo: 78,5 miljoen euro (voetbal)

AFP

2. LeBron James: 72,7 miljoen euro (basketbal)

AFP

3. Lionel Messi: 67,5 miljoen euro (voetbal)

Photo News

4. Roger Federer: 54 miljoen euro (tennis)

EPA

5. Kevin Durant : 50,6 miljoen euro (basketbal)

AFP

6. Andrew Luck: 42,1 miljoen euro (American Football)

AFP

7. Rory McIlroy : 42,1 miljoen euro (golf)

Getty Rory McIlroy.

8. Stephen Curry: 39,9 miljoen euro (basketbal)

AFP

9. James Harden: 39,3 miljoen euro (basketbal)

EPA James Harden.

10. Lewis Hamilton: 38,8 miljoen euro (Formule 1)

Photo News