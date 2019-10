25 jaar na zijn tragisch ongeval: Ayrton Senna krijgt bijzonder eerbetoon in aanloop naar GP van Brazilië LPB

17 oktober 2019

12u12

Formule 1 Formule 1-icoon Ayrton Senna krijgt een bijzondere herdenking op zaterdag 9 november in het Ibirapuera Park van Sao Paulo.

De Braziliaan, die drie keer de wereldtitel veroverde en in 1994 op tragische wijze om het leven kwam tijdens de GP van San Marino, is een legende in zijn land en heeft bij veel F1-fans een bijna mythische status. Voor F1-sponsor Heineken aanleiding om hulde te brengen aan Senna, als opwarmer ook voor de GP van Brazilië op circuit Interlagos op 17 november. De Mexicaanse coureur Esteban Gutierrez geeft een demonstratie in een moderne bolide van Mercedes. Het pas 17-jarige Braziliaanse racetalent Caio Collet stapt in een F1 wagen van Renault.

De Braziliaanse oud-F1-coureurs Emerson Fittipaldi en Felipe Massa zijn ook aanwezig en zullen rondjes rijden in bolides waarin Senna destijds zijn successen boekte, zoals de Toleman TG184, waarmee hij in 1984 zijn debuut maakte in de koningsklasse. Ook de Lotus 97T waarin Senna zijn eerste GP won in 1985, is te bewonderen.