2 op 2 voor Vandoorne: West-Vlaming pakt tweede podiumplek op rij na sterke inhaalrace MGL

23 november 2019

15u07 2 Formula E Stoffel Vandoorne (Mercedes-Benz EQ) heeft er een prachtig openingsweekend opzitten in de Formula E. Vrijdag eindigde de Kortrijkzaan op het circuit van Diriyah meteen op het podium. Vandaag werd op datzelfde circuit ook de tweede GP van het seizoen gereden en parkeerde Vandoorne z’n Mercedes net naast het podium. Hij werd vierde. Dat dacht hij toch, want enkele uren na de finish kreeg Maximilian Günther, die tweede werd, een tijdsstraf waardoor Vandoorne toch nog op het podium terechtkomt.

In de kwalificatie was het vandaag wel heel wat minder voor Vandoorne. Vrijdag plaatste hij zich nog als tweede, nu mocht hij pas als elfde van start gaan. De West-Vlaming stond dus voor een inhaalrace. Aan de zwart-wit geblokte vlag strandde Vandoorne op ruim drie seconden van de winnaar Alexander Sims (BMW i Andretti Sport). Die haalde het voor z’n Duitse ploeggenoot Maximilian Günther en de Braziliaan Lucas di Grassi (Audi Sport ABT Schaeffer). Nyck De Vries, ploegmaat van Vandoorne bij Mercedes, zette misschien nog de strafste prestatie neer. De Nederlander moest vanop de voorlaatste plaats starten, maar werd uiteindelijk nog knap zevende.

Vandoorne toch nog op podium

Doordat Maximilian Günther tijdens een tussenkomst van de Safety Car de wagen van di Grassi had ingehaald kreeg de Duitser daarvoor na de wedstrijd een tijdsstraf van 24 seconden aangesmeerd. Aangezien Vandoorne op een kleine twee seconden van Günther gefinisht was, mag de West-Vlaming dus toch nog op het onderste podiumtrapje plaatsnemen. Zo eindigt een geweldig openingsweekend voor Vandoorne nog net iets mooier met een tweede podiumplaats in twee races.

Pech voor D’Ambrosio

Onze andere landgenoot, Jérôme D’Ambrosio (Mahindra Racing), kon zijn goede prestaties in de kwalificaties niet verzilveren. D’Ambrosio mocht als vierde starten, maar wegens mechanische problemen kreeg hij op de startgrid geen beweging in zijn bolide.

2de in de stand

In de stand staat Vandoorne nu tweede met 30 punten. Hij telt vijf punten minder dan Sims, die voor het eerste zegevierde in de Formule E. Bird is derde met 27 punten. D’Ambrosio staat op de twaalfde plaats met twee punten.

Op 18 januari staat de derde ePrix op het programma in de Chileense hoofdstad Santiago.