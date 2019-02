19-jarige opvolger Stoffel Vandoorne is de snelste op vijfde testdag in Barcelona MH

26 februari 2019

18u42

Bron: Belga 0 Formule 1 De Brit Lando Norris (McLaren) heeft vandaag de scherpste chrono neergezet op de vijfde testdag voor het nieuwe F1-seizoen.

Op het circuit van Catalonië in Montmélo, in de buurt van Barcelona, lukte de 19-jarige opvolger van Stoffel Vandoorne bij McLaren een rondje in 1:17.709. Daarmee deed hij beter dan de Fransman Pierre Gasly (Red Bull), die een tijd van 1:17.715 achter zijn naam kreeg. Ferrari-rijder Sebastian Vettel zette de vierde chrono (1:17.925) neer. Mercedes maakte geen goede beurt. Valtteri Bottas, die technische problemen had, was goed voor de elfde tijd (1:20.167). Regerend wereldkampioen Lewis Hamilton liet de twaalfde chrono (1:20.332) noteren.

Dag 5:

Lando Norris (GBr/McLaren-Renault) 1:17.709 (80 ronden)

Pierre Gasly (Fra/Red Bull-Honda) 1:17.715 (136)

Lance Stroll (Can/Racing Point-Mercedes) 1:17.824 (82)

Sebastian Vettel (Dui/Ferrari) 1:17.925 (81)

Antonio Giovinazzi (Ita/Alfa Romeo Racing-Ferrari) 1:18.589 (99)

Alexander Albon (Tha/Toro Rosso-Honda) 1:18.649 (103)

Charles Leclerc (Mon/Ferrari) 1:18.651 (29)

Kevin Magnussen (Den/Haas-Ferrari) 1:18.769 (131)

George Russell (GBr/Williams-Mercedes) 1:19.662 (119)

Daniel Ricciardo (Aus/Renault) 1:20.107 (77)

Valtteri Bottas (Fin/Mercedes) 1:20.167 (7)

Lewis Hamilton (GBr/Mercedes) 1:20.332 (83)

Nico Hülkenberg (Dui/Renault) 1:20.348 (80)