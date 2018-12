18-jarig racetalent dat met 276 km/u in dranghekken knalde, wil over twee maanden comeback maken: “Ik was in shock toen ik de beelden zag” MH

18 december 2018

15u22

Bron: The Times/ABC 0 Formule 1 Sophia Flörsch (18) timmert aan de weg terug. De piepjonge F3-coureur, die half november betrokken raakte bij een horrorcrash op het circuit van Macau (China), wil naar eigen zeggen over twee maanden haar comeback maken. “Maar toen ik de beelden zag, was ik in shock.”

Met een snelheid van 276 km/u katapulteerde haar bolide de lucht in. ‘Slechts’ een gebroken nekwervel was het verdict. Tijdens een geslaagde marathonoperatie die liefst elf uur duurde, moesten de artsen bijzonder voorzichtig te werk gaan om geen zenuwen te raken. Al bij al kwam de Duitse er -gezien de ernst van de crash- nog goed vanaf.

“Toen ik de beelden zag, was ik in shock”, vertelt de coureur van het Nederlandse Van Amersfoort Racing aan The Times. “Het was verschrikkelijk. In de bolide voelde het anders aan. Wanneer ik de crash nu herbekijk, voelt het alsof ik niet degene ben die crasht. Ik denk dan ‘deze persoon zal dit niet overleven.’”

“Op het eerste moment van het ongeval voelde ik geen pijn. De brandblusser ging af en ik kreeg water in mijn ogen en mond. Dat wou ik als eerste stoppen. Op dat moment besefte ik dat ik mijn handen kon bewegen. Maar toen kwam de pijn - voornamelijk in mijn bovenlichaam en rug. Mijn benen botsten op de cockpit en ik zag blauwe plekken.”

Een vroegtijdig afscheid aan de autosport overweegt Flörsch niet. “Elke coureur kent immers het risico van het vak. Ik raakte betrokken bij een heel zware crash, maar kom uiteindelijk ongeschonden weg.” Vastberaden is ze om in 2019 opnieuw op de baan te verschijnen. Zelfs een comeback over twee maanden -een target dat ze voor ogen heeft- behoort tot de mogelijkheden. “De artsen hebben goede hoop dat ik eind februari opnieuw in mijn raceauto kan stappen. Ze zeiden dat ik miljoenen engeltjes op mijn schouder had”, vertelde de blondine eerder deze maand aan Motorsport-Magazin.