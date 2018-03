127 miljoen euro: sponsors op racepak Lewis Hamilton leveren meer op dan het shirt van Manchester City Hans Op de Beeck

19 maart 2018

21u05 0 Formule 1 Lewis Hamilton start zondag in Melbourne zijn jacht naar een vijfde wereldtitel in de Formule 1. Een race die hem en zijn team Mercedes geen windeieren legt: op zijn eentje zorgt de marketinggigant in Hamilton voor meer inkomsten aan sponsors op zijn coureurspak dan Manchester City dat als club op hun voetbalshirt doet.

De 33-jarige Hamilton is een van de meest herkenbare sportlui ter wereld en dat speelt hij samen met Mercedes ook bijzonder goed uit. Dankzij de verschillende sponsors op zijn wedstrijdoutfit incasseert het succesvolle team jaarlijks 127 miljoen euro, dat is 19 miljoen meer dan de 108 die Manchester City, de autoritaire leider in de Premier League, van hun drie shirtsponsors Puma, Etihad en Nexen samen krijgt.

Twaalf sponsors prijken op het pak van Hamilton, waarvan de Maleisische oliemaatschappij Petronas met jaarlijkse bijna 57 miljoen euro de grootste is. Voor het privilege om Hamilton in een wedstrijdpak van hun merk te stoppen, betaalt Puma 2,3 miljoen euro. Ook Bose, Tommy Hilfiger, Monster Energy, UBS, Qualcomm, Epson, IWC Schaffhausen en Wihuri betalen allemaal miljoenenbedragen voor enige zichtbaarheid.

Daarnaast casht Hamilton persoonlijk nog eens een extra 11 miljoen euro om de producten van Tommy Hilfiger, Puma, Bose en Monster Energy te vertegenwoordigen en op regelmatige basis te tonen. Die marketingwaarde kan Hamilton voluit uitspelen in de onderhandelingen rond een nieuw contract bij Mercedes, waar naar verluidt bijna een akkoord gevonden is. De cijfers: een driejarig contract waarbij Lewis jaarlijks 45 miljoen euro opstrijkt. Per maand is dat 3,75 miljoen. Goed voor een slordige 123.000 euro per dag, waardoor Hamilton meteen rond de zesde plaats in de befaamde top tien van Forbes rond de best verdiende sportlui ter wereld komt.

De twaalf F1-sponsors van Mercedes:

Mercedes-Benz (34 miljoen euro per jaar)

Leveren van motor en ontwikkelen chassis

Petronas (57 miljoen euro)

Hoofdsponsor, Maleisische oliemaatschappij - deal ondertekend in 2016

Are you guys ready to see the new car?..⚡️⚡️⚡️⚡️ @mercedesamgf1 Een foto die is geplaatst door null (@lewishamilton) op 22 feb 2018 om 11:58 CET

Puma (2,3 miljoen euro)

Wedstrijdschoenen- en kledij plus accessoires - deal ondertekend in 2014

Step by step, pushing to make this a year to remember. Let's GO! IGNITE Flash 💪🏽 @PUMAPerformance #24Seven #PUMAPartner Een foto die is geplaatst door null (@lewishamilton) op 30 jan 2018 om 17:15 CET

Monster Energy (1,7 miljoen euro)

Energiedranken - deal ondertekend in 2010

Bose (2,8 miljoen euro)

Audiosystemen - ondertekend in 2015

Tommy Hilfiger (4,5 miljoen euro)

Kledijsponsor - ondertekend in 2018

UBS (8 miljoen euro)

Zwitserse bank - ondertekend in 2015

Qualcomm (8,5 miljoen euro)

Draadloze technologie - ondertekend in 2015

Epson (4 miljoen euro)

Japans technologiebedrijf bekend van printers - ondertekend in 2015

IWC Schaffhausen (1,7 miljoen euro)

Zwitserse horloges - ondertekend in 2013

Wow, 150 years. Huge congratulations to my family at @iwcwatches for their achievement and the Jubilee 150th Anniversary Collection. It's an honour to be on this journey with you and wishing you a great event in Geneva. #IWC150 #IWCSIHH #IWC #Ambassador Een foto die is geplaatst door null (@lewishamilton) op 16 jan 2018 om 21:01 CET

Wihuri (1,7 miljoen euro)

Verpakkingen - ondertekend in 2017

Tibco (1,1 miljoen euro)

Software - ondertekend in 2018