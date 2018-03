110 rondjes voor Vandoorne op laatste testdag, enkel Hamilton klokte deze week snellere tijd Hans Op de Beeck

01 maart 2018

14u29 83 Formule 1 S toffel Vandoorne heeft op de vierde en laatste testdag in de aanloop naar het nieuwe F1-seizoen op het circuit van Catalonië in Montmelo 110 rondjes afgelegd. Met een tijd van 1:19.854 was de McLaren-piloot toen hij het circuit verliet de snelste van de dag. Alleen de Brit Lewis Hamilton (Mercedes) deed in 1:19.333 nadien beter.

Hamilton tekent zo voor de snelste tijd van de vierdaagse. Vandoorne is tweede, de Duitser Sebastian Vettel (Ferrari) in 1:20.241 derde.

De vier testdagen kregen af te rekenen met winterweer. Woensdag verliep de derde testdag door de sneeuwval niet als gepland. Alleen de Spanjaard Fernando Alonso (McLaren) reed toen een geldige tijd. Daags voordien zette Vandoorne de derde chrono op de tabellen.

Tussen 6 en 9 maart staat er een nieuwe oefensessie op de agenda. Het F1-seizoen start op 25 maart met de GP van Australië, in het Albert Park van Melbourne.

110 laps and that’s a wrap for @svandoorne in the first of two pre-season tests. Good job, Stoff. #F1Testing pic.twitter.com/9hHqJ3deRC McLaren(@ McLarenF1) link

Na bijna twee uur testen in Barcelona waren er zeven coureurs die een testtijd hadden neergezet. Vandoorne verbeterde tot twee keer toe de snelste rondetijd die hij dinsdag had afgeklokt. Eerst 1'46"248 en daarna stond hij met 1'42"944 een tijdje als tweede, achter Sirotkin van Williams (1'40"838) maar voor onder andere het nummer drie Vettel (1.44.411). Bovendien toonde Vandoorne zich in zijn McLaren even voor de middag, met al 47 afgelegde laps, ook een van de meest actieve coureurs. 's Morgens reed iedereen op de nog natte baan op full wet banden, maar wanneer het circuit gaandeweg droger werd schakelde Stoffel over op Inters.

Day 4 and the final day of the first #BarcelonaTest begins. 🔛🔊 pic.twitter.com/Ee6s4xmOFD McLaren(@ McLarenF1) link

En naarmate de dag vorderde, ging Vandoorne het nog een pak beter doen. Terwijl de tijden sneller en sneller werden, zette Stoffel met de regelmaat van een klok de nieuwste toptijden neer: 1'20"899, net nadat Nico Hulkenburg de snelste tijd (1'22"507) had neergezet, en nadien ook 1'19"854 voor de MCL33. Als klap op de vuurpijl keerde hij de pitlane weer in met 110 rondes op de teller. Het record van deze testweek.

"Het was een productieve dag voor ons team", vertelde Vandoorne aan VTM. "Door de weersomstandigheden was mijn start wat traag, maar uiteindelijk kon ik 110 rondjes afwerken. De motor is het grootste verschil met vorig seizoen. De testen zijn heel belangrijk voor ons om een eerste gevoel te hebben." Onze landgenoot begint straks dan ook met vertrouwen aan zijn tweede seizoen in de Formule 1. "Een jaar ervaring helpt enorm. Ik ben veel meer relax dan tijdens de testen vorig jaar. Het eerste gevoel was heel positief en er waren geen verrassingen met de auto. Zo'n eerste indruk is altijd heel belangrijk."

My driving duties are done for today! Very productive with 110 laps on the board🙌 @alo_oficial back in the car for the final hours 👍 #SV2 #McLaren #F1Testing pic.twitter.com/fH8XRpQPXE Stoffel Vandoorne(@ svandoorne) link

Ook wereldkampioen Lewis Hamilton betrad het circuit in Catalonië even na 14u. Hij klokte na 15u in zijn Mercedes een rappe 1:19.333, net ietsje sneller dan Vandoorne.

Off for some laps on the Hypersofts. 78 trips around the @Circuitcat_eng and counting today. #F1Testing pic.twitter.com/F24pkQMCZL McLaren(@ McLarenF1) link

100 laps for Stoff in the #MCL33. A stellar job from @svandoorne to get some good mileage under his belt today. 💯👌 pic.twitter.com/wiogRzok59 McLaren(@ McLarenF1) link

In het klassement na de ochtend stond Vandoorne nog vijfde met 1'29"252 en met de meeste laps (72) achter zijn naam.

MORNING SESSION



We're running non-stop through lunch at @Circuitcat_eng



But here are the times and laps up to 'non-lunch time' 🥪#F1 #F1Testing pic.twitter.com/K0XTp6F1Yt Formula 1(@ F1) link

Even was er in de ochtend een oponthoud en de rode vlag, nadat de Sauber van Marcus Ericsson voor het grind koos.

The cause of our brief red flag this morning... 🔄#F1 #F1Testing pic.twitter.com/8dqWmzzAZZ Formula 1(@ F1) link

Minder goed vergaat het voorlopig Max Verstappen. Hij bleef lang steken op louter de installatieronde en even voor 12u zat hij nog maar aan vier laps. Op verstappen.nl licht Max zijn rustige ochtend toe: "We hebben nog niet echt goede omstandigheden gehad, dus we hebben nog niet veel kunnen leren. De baan is nu aan het opdrogen en de eersten gaan op slicks naar buiten. Als het vanmiddag droog blijft gaan we veel rijden."

Plenty of cars in action so far this morning - just how we like it 👌#F1 #F1Testing pic.twitter.com/nps16HmdTI Formula 1(@ F1) link

Vandoorne sets the first time of the day, then immediately improves 👍



His 1:59.167 tour of @Circuitcat_eng tops the screens for now



We had to wait until the final hour for a time yesterday 👀#F1 #F1Testing pic.twitter.com/zchcgt1Z0G Formula 1(@ F1) link

Stoff's switched to the Inters - the track is still cold and damp but there are no more puddles! #F1Testing pic.twitter.com/xLFZ8mDTBJ McLaren(@ McLarenF1) link

Drivers line-ups for Day 4!!! #F1Testing pic.twitter.com/pOCdDGwP09 Circuit de Barcelona-Catalunya(@ Circuitcat_eng) link

Uitslagen vierde dag

1. Lewis Hamilton (GBr/Mercedes) 1:19.333 (69 rondes)

++ 2. Stoffel Vandoorne (Bel/McLaren-Renault) 1:19.854 (110)

3. Sebastian Vettel (Dui/Ferrari) 1:20.241 (120)

4. Kevin Magnussen (Den/Haas-Ferrari) 1:21.317 (96)

5. Fernando Alonso (Spa/McLaren-Renault) 1:20.929 (51)

6. Carlos Sainz Jr (Spa/Renault) 1:20.940 (60)

7. Lance Stroll (Can/Williams-Mercedes) 1:21.142 (54)

8. Sergio Pérez (Mex/Force India-Mercedes) 1:21.973 (65)

9. Max Verstappen (Ned/McLaren-Renault) 1:22.058 (35)

10. Pierre Gasly (Fra/Toro Rosso-Honda) 1:22.134 (147)

11. Nico Hülkenberg (Dui/Renault) 1:22.507 (49)

12. Valtteri Bottas (Fin/Mercedes) 1:22.789 (60)

13. Charles Leclerc (Mon/Sauber-Ferrari) 1:22.808 (59)

14. Marcus Ericsson (Zwe/Sauber-Ferrari) 1:23.825 (79)

15. Sergey Sirotkin (Rus/Williams-Mercedes) 1:31.979 (47) YDC/PJB/