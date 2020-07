1.461 tests in Formule 1 brengen geen nieuwe besmettingen aan het licht Redactie

25 juli 2020

15u13 0 Formule 1 De Formule 1 heeft zaterdag laten weten dat er tussen vrijdag 17 en donderdag 23 juli 1.461 tests op een coronabesmetting uitgevoerd zijn bij piloten en medewerkers van raceploegen. Geen enkele test bleek positief.

De Formule 1 geeft wekelijks een overzicht van haar coronatests. Voor de herstart enkele weken geleden in Oostenrijk werd een groots veiligheidsprotocol opgesteld. De mondmaskerverplichting en het werken in steeds dezelfde bubbels maken daar integraal deel van uit. Iedereen die toegang wil hebben tot het circuit moet om de vijf dagen een coronatest ondergaan. Toeschouwers zijn niet toegelaten bij de races.

Er werden dit seizoen al drie Grote Prijzen afgewerkt: twee in Oostenrijk en een vorige week in Hongarije. Voor de volgende GP, 2 augustus, trekken de piloten naar het circuit van Silverstone in Groot-Brittannië.

