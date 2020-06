“Zwarten zijn vaak racistischer dan blanken”: voormalig F1-baas Bernie Ecclestone gaat compleet de mist in tijdens interview MXG

26 juni 2020

21u02

Bron: CNN 4 Formule 1 Bernie Ecclestone (89) heeft tegen de schenen van Lewis Hamilton en heel de Formule 1 geschopt. De ex-baas van de koningsklasse in de autosport liet zich tijdens een interview aan CNN controversieel uit. “Zwarte mensen zijn vaak racistischer dan blanke mensen”, zei Ecclestone. De Formule 1 distantieerde zich al van de uitspraak.

De dood van George Floyd en de BlackLivesMatter-beweging laat de sportwereld de afgelopen weken niet onberoerd. Sindsdien vonden overal ter wereld - vaak gewelddadige - protesten plaats. Veel prominenten uit de sportwereld lieten zich in de kwestie horen. Zo ook Lewis Hamilton. De zesvoudige wereldkampioen Formule 1 liep zelfs mee in protesten in Londen en profileert zich als vaandeldrager in de strijd tegen meer diversiteit in de sport én in de wereld.

Hamilton groeide op in Stevenage, ten noorden van Londen en kreeg daar tijdens zijn jeugd geregeld te maken met racisme.

Dat standbeelden werden neergehaald? Complete onzin. Bernie Ecclestone

Bij de Amerikaanse zender CNN sprak Ecclestone lovende taal over Hamilton. “Lewis Hamilton is een geweldig persoon. Het werk dat hij doet is bewonderenswaardig. Hij is bijzonder. Als coureur is hij zeer, zeer getalenteerd, maar hij kan zichzelf ook erg goed blootgeven. Ook de toespraken die hij houdt ten gunste van zwarte mensen zijn geweldig. Hij doet mooi werk en mensen luisteren naar hem”, aldus Ecclestone.

Diversiteit

Hamilton is tot op heden de enige zwarte wereldkampioen in de Formule 1. Hij ijvert voor een grotere diversiteit in de sport. De ‘Hamilton Commission’ zet die idee in de praktijk.

Ecclestone denkt niet dat dergelijk initiatief een tastbaar effect zal hebben op de sport. “Ik denk niet dat het iets goed of slecht zal doen voor de Formule 1", luidt het bij de 89-jarige Brit. “Het initiatief zal mensen alleen maar aan het denken zetten over wat nu belangrijker is. Ik denk dat dat voor iedereen gelijk is. Mensen zouden eigenlijk moeten oordelen: ‘Wat maakt het uit’, iedereen is verschillend. Op dat vlak zouden zwarte mensen hetzelfde moeten denken als blanke mensen. In heel veel gevallen zijn zwarten racistischer dan blanken.”

Wanneer hem gevraagd werd om de bewering te ondersteunen, ontwijkt Ecclestone de vraag. Hij kon geen concreet bewijs leveren voor de ongegronde uitspraak. Ecclestone zei enkel dat hij het doorheen de jaren had “opgemerkt”.

De ex-baas van de Formule 1 richtte vervolgens nog de aandacht op het tekortschieten van het onderwijs in de hele zaak. “Gelijkheid moet op de scholen worden onderwezen, zodat jongeren opgroeien zonder er over te moeten nadenken. Dat nu sommige beelden zijn neergehaald? Dat vind ik complete onzin. Die beelden hadden overeind moeten blijven.” Hamilton steunde openlijk het feit dat het standbeeld van Edward Colston, een 17de-eeuws Brits staatsman die veel geld verdiende met slavenhandel, werd neergehaald in Bristol.

“We moeten de schoolkinderen meenemen naar die beelden en ze tonen waarom ze zijn opgericht. Ze moeten geleerd krijgen wat de afgebeelde mensen hebben gedaan, en vooral wat ze fout hebben gedaan”, zei Ecclestone nog.

Formule 1 distantieert zich

De Formule 1 reageerde al op de uitspraken van Ecclestone. “In een tijd waar eenheid nodig is om racisme en ongelijkheid aan te pakken, zijn we het helemaal oneens met de uitspraken van voormalig CEO Bernie Ecclestone. Die hebben geen plaats in de Formule 1 en de bijhorende gemeenschap. Meneer Ecclestone heeft sinds 2017, toen hij onze organisatie verliet, geen enkele rol meer gespeeld in de Formule 1. Zijn titel van ‘Erevoorzitter’ is sinds januari 2020 ook vervallen.”

Hamilton zelf reageerde nog niet op de uitspraken.

De video waarop te zien is hoe het beeld van Colston wordt neergehaald



