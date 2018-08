"Wanneer we Michael Schumacher in zijn rolstoel zetten met zicht op het prachtige meer van Genève, huilt hij soms" MDB

23 augustus 2018

Bron: Paris Match 0 Formule 1 Sinds zijn ski-ongeluk in het Franse Méribel is het gissen naar de toestand van Michael Schumacher. De gewezen Formule 1-piloot lag lange tijd in coma en onderging sinds 2013 heel wat operaties. Vandaag doet een van zijn naasten een emotionele onthulling rond 'Schumi'.

Paris Match knutselde enkele pagina's in elkaar rond Schumacher die in december 2013 zwaar ten val kwam tijdens het skiën. Daarin vertelt een van zijn naasten anoniem hoe de natuur emoties losweekt bij de man die in een coma belandde en vele operaties onderging. "Wanneer we hem in zijn rolstoel zetten met zicht op het prachtige bergpanorama op het meer, huilt Michael soms." Het is aan zijn huis in Zwitserland, net aan het fraaie meer van Genève, dat Schumacher dagelijks verzorgd wordt door een heus team. Het zou ook impliceren dat de F1-legende reageert op prikkels van buitenaf.

Onlangs riep Jean Todt, baas van de Internationale Automobielfederatie FIA en goede vriend van Schumacher, op om "hem rustig zijn leven te laten leiden". "Ik voel me vereerd dat ik regelmatig bij hem op bezoek mag gaan", verklaarde Todt toen hij tijdens een lezing van 'La Nacion' een vraag kreeg over 'Schumi'. "Hij wordt omringd door zijn familie en voorts moeten de fans begrijpen dat zijn gezondheidstoestand een privéaangelegenheid is. Volgens mij is het tijd om hem zijn leven in rust te laten leiden."