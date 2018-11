“Waar is het afscheidsfeestje van Vandoorne?”, vragen collega’s aan onze F1-watcher. Ze vinden het niet kunnen, hoe McLaren de Belg zo neerbuigend behandelt voor zijn laatste race Jo Bossuyt in Abu Dhabi

24 november 2018

21u16 0 Formule 1 Onze F1-verslaggever Jo Bossuyt houdt ook in Abu Dhabi zijn dagboek bij. Beleef vanop de eerste rij wat er in en rond de paddock gebeurt, maar ook hoe het is met onze landgenoot Stoffel Vandoorne.

*Zaterdag 24 november, 11u ->Fernando

McLaren-baas Zak Brown spreekt met de pers. Eigenlijk al het hele weekend, links en rechts. Rode draad door zijn betoog, telkens weer: zijn bewondering voor Fernando Alonso. Zegt de Amerikaan op een bepaald moment, als een journalist vraagt of er een mogelijkheid bestaat dat Alonso volgend seizoen zal testen voor McLaren, kwestie van zijn oordeel over de McLaren MCL34 voor 2019 te kennen. Brown, glimlachje: “Ik zou dat zeker niet uitsluiten…”

*11.30u ->Stoffel?

Ik ben in de perszaal en loop nog eens langs de muur waarin de busjes met persberichten hangen, en ook de uurregeling die de teams hebben opgesteld voor dit weekend. Om eens te zien wat ze bij McLaren plannen voor de rest van het weekend. En zie: morgen is er om tien na één een fotosessie ter gelegenheid van het afscheid van Fernando Alonso. Wat er niet op staat, is dat er vanavond om acht uur een barbecue in de paddock is, ook al voor Fernando. En een eerbetoon voor de Spanjaard, op een podium. Oké, Alonso is niet de eerste de beste die Formule 1 verlaat. Een monument dat je ook niet in complete stilte mag uitwuiven. Maar het zorgt toch voor een bitter gevoel dat McLaren dit weekend op geen enkele manier afscheid neemt van Stoffel. En neen, ik zit daar niet alleen mee, met dat gevoel. Minstens vijf buitenlandse collega’s zullen het me vandaag komen vragen: “En waar is het afscheidsfeestje van Vandoorne?” Ja, ze zeggen het met een fijn glimlachje, niet vilein maar gewoon plagerig. Je ziet, hoort en voelt overal: ze vinden het niet kunnen, hoe McLaren de Belg zo neerbuigend behandelt, voor zijn laatste race.

*13u ->Hoge omes

De laatste vrije training van het weekend begint. Onderaan de tribunes op het rechte stuk hangt hier en daar al een Belgische driekleur klaar, of een Vlaamse leeuw. Supporters van Stoffel, ook nu het afscheid van Formule 1 nakend is laten ze hem niet vallen. En zie, bij McLaren zijn alle hoge omes aanwezig in de garage. Inderdaad, de eigenaars van het team. Mansour Ojjeh maar ook grote baas Sheikh Mohammed, die uit Bahrein komt. Zelfs de Canadese miljardair Latifi, die zich eerder dit seizoen in het team inkocht, is van de partij. Natuurlijk omdat het de laatste koers is van Alonso. Langs de andere kant van de garage staat Stoffel wat alleen, maar hij krijgt ten minste de aandacht van Georges, onze huisfotograaf. Stoffel heeft Georges blijkbaar gespot, want hij kijkt recht in de lens terwijl hij tegen zijn ingenieur bezig is en zich klaarmaakt om achter het stuur te kruipen. Leuk.

*15.40u ->Microkosmos

Tijd om eens naar de paddock te gaan. Wat rondwandelen, hier en daar wat achterklappen, hopen dat ik wat sappige informatie kan meepikken. Onderweg zie ik Jackie Stewart zoals ik hem op de meeste grand prix zie: druk bezig met VIP-gasten, die hij overal in de paddock rondleidt. Een klus in opdracht van Heineken, een grote sponsor van de Formule 1, vermoed ik. Een klus waarvoor hij dik wordt betaald, weet ik zeker… En ja hoor, ik bots op iemand die wel wat meer weet dan wat overal officieel wordt verteld. “Een triest weekend voor België”, is zijn groet als we handen schudden. Over wie ik het heb? Kan ik niet zeggen. Zo zit Formule 1 helaas in elkaar. Je komt veel te weten, maar het is altijd off the record. Niemand die wil dat je het in zijn of haar mond legt. Net zoals coureurs tijdens officiële interviews altijd politiek correcte dingen vertellen, bang als ze zijn om op de vingers getikt te worden door het team. In hun contract staat immers dat ze niets mogen zeggen dat het imago van het team kan schaden. Natuurlijk vind ik dat vervelend, want je wekt voor je lezers soms de indruk dat het geen feiten zijn, omdat je ze niemand in de mond kunt leggen. Maar zo zit deze microkosmos nu eenmaal in elkaar. “Eigenlijk schandalig wat ze met Stoffel hebben uitgespookt”, zegt mijn gesprekspartner. Ik krijg nog andere dingen te horen en beslis dat ik ze maar zal opsparen voor een stukje in de krant, wellicht maandag. Om mijn lezers een duidelijker inzicht mee te geven in wat we nu toch wel het mislukte F1-avontuur van Stoffel Vandoorne mogen noemen. “Mislukt”, omdat er in de West-Vlaming veel meer zat dan McLaren eruit haalde.

*19.30u ->De laatste…

Tijd voor “Meet the team”. De officiële persconferentie van McLaren, op zaterdag. Als ik uit de perszaal naar beneden loop, is het op het pleintje voor de paddock al een drukte van jewelste. Een massa volk, de barbecue die al rookt. Maar eerst naar McLaren, dus. Voor de laatste Meet the Team met Stoffel. De laatste, ja. Alonso vertelt hoe tevreden hij is over zijn carrière, twee keer wereldkampioen geweest, fantastisch. Van Stoffel onthoud ik twee zinnetjes: “Ik verlang tot ik zondag de geblokte vlag zie. En aan een nieuw verhaal kan beginnen…” Je moest eens weten hoe zat hij het is, onze West-Vlaming. Hoe hij snakt naar iets anders dan die ellende bij McLaren. Maar zo lang hij onder contract ligt bij McLaren, zegt hij het niet. Zie je het zelfs niet aan zijn houding. Moet je het echt tussen de regels gaan zoeken. Ik denk terug aan wat iemand me eerder vandaag in de paddock zei: “Schandalig wat McLaren met hem heeft uitgespookt…”

*20u ->Mecaniciens

Nu een hapje gaan eten op Fernando’s feestje. De Spanjaard is al op het podium, wordt gevierd en geëerd. Op de eerste rij zit het management van McLaren. Maar onze huisfotograaf Georges ziet alles, en legt vooral alles vast: terwijl Alonso de Formule 1 bedankt voor een fantastische carrière, en de speaker Fernando bedankt voor zeventien fantastische seizoenen, sluipen de mecaniciens van McLaren stiekem weg. De paddock uit, op naar hun hotel. Neen. Ze hebben geen zin in een Alonso-feestje. Hoe zou dat komen… Een van hen ziet Georges, kijkt om met een glimlachje. Een statement? Als ik terug naar de perszaal stapt, vraagt een Franse collega: “En waar viert McLaren het afscheid van Stoffel?” “Jaja,” zeg ik. “Die heb ik al gehoord, jongen…”