“Vettel eind dit jaar weg bij Ferrari” IB

12 mei 2020

04u38

Bron: ANP, AD 0 Formule 1 Sebastian Vettel vertrekt eind dit jaar waarschijnlijk bij Ferrari. Dat melden Duitse media. Contractonderhandelingen tussen de Duitse coureur en het Italiaanse Formule 1-team zouden zijn vastgelopen. Hoe zijn toekomst in de Formule 1 eruit gaat zien is nog onduidelijk.

Volgens Bild en Auto Motor und Sport heeft de 32-jarige Vettel een verlenging van zijn aflopende contract afgewezen. Het Italiaanse Gazetta dello Sport meldde eerder dat Ferrari een jaarcontract bood waarin de Duitser er qua salaris op achteruit ging. Ferrari heeft zelf nog niet gereageerd. Volgens de twee Duitse kranten wordt het vertrek van Vettel mogelijk dinsdag officieel bekendgemaakt.

Zonder wereldtitel

De Duitser rijdt al sinds 2015 voor Ferrari. Hij heeft de Italiaanse renstal echter nog steeds niet aan een wereldtitel kunnen helpen. Afgelopen seizoen stond Vettel zelfs in de schaduw van zijn jongere teamgenoot Charles Leclerc, die voor hem eindigde in de WK-stand. Bij Red Bull werd Vettel tussen 2010 en 2013 vier keer op rij wereldkampioen in de Formule 1.