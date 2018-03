"Stoffel wordt een superster" McLaren-directeur Zak Brown verwacht veel van 2018 Jo Bossuyt

22 maart 2018

07u35 0 Formule 1 Hij staat aan het roer van een schip in woelige wateren. Maar Zak Brown stelt gerust: McLaren zal niet zinken. Dankzij het harde werk van zijn matrozen. Dankzij de nieuwe motor die Renault in de machinekamer monteerde. Dankzij Fernando Alonso, die dan toch aan boord bleef. En dankzij Stoffel Vandoorne, zijn stuurman naar de toekomst.

Van een contrast gesproken. Ondergetekende wandelt na het interview terug naar de perszaal en glijdt in gedachten terug naar een niet eens zo ver verleden, toen ene Ron Dennis aan het roer stond bij McLaren. Ron Dennis interviewen, het was op audiëntie gaan bij de keizer. Maar op zijn troon zit nu een Amerikaan, door de Arabische eigenaars van McLaren aangesteld. Zak Brown (46), marketing wonderboy uit Californië. Ooit zelf autocoureur, Formule Ford en zo, beetje GT ook. Brown, ettelijke jaren en kilo's later, lacht: "Ik reed ooit tegen Jos Verstappen, maar hij was een beetje rapper." Dan maar businessman geworden. Deze keer wel sneller dan de rest. Neus voor zaken, vlotte babbel. Glad. Amerikaan. Met zijn marketingbedrijf kreeg Brown de deur van de Formule 1 open, van het een komt het ander: nu zit hij op de troon die eeuwenlang werd ingenomen door Ron Dennis. Grote schoenen om te vullen. Brown: "McLaren is een team met Historie, Dennis de meest succesvolle teambaas ooit. Maar dat is het verleden. Ik kijk vooruit."

