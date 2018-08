"Stoffel Vandoorne geen optie voor F1-zitje bij Sauber in 2019" LPB

29 augustus 2018

13u30

Bron: autosport.com 1 Formule 1 Stoffel Vandoorne is geen kandidaat voor een F1-zitje bij Sauber in 2019. Dat meldt autosport.com.

Vandoorne zit volgens het geruchtencircuit al een tijdje op de wip bij McLaren, maar een reddingsboei moet er van Sauber-zijde niet verwacht worden. "Vandoorne is geen optie voor ons team", zegt Fred Vasseur, teambaas bij Sauber. "We voeren geen besprekingen met hem."

Vandoorne en Vasseur werkten in het verleden al samen, toen de West-Vlaming furore maakte in de GP2. Vasseur noemde onze landgenoot destijds "de beste coureur waarmee ik ooit werkte". Maar tot een hernieuwde samenwerking lijkt het nu niet te komen. Ondanks het feit dat Alessandro Alunni Bravi, de manager van Vandoorne, belangen heeft in Islero Investments AG, de maatschappij achter Sauber.

Onenigheid binnen Islero over wie in 2019 met een Sauber de F1-circuits mag afschuimen, zou voor Vandoorne faliekant zijn uitgevallen. Wél in beeld blijven de Zweed Marcus Ericsson en de Italiaan Antonio Giovinazzi. Vasseur: "We zijn in het midden van het seizoen. En zelfs al doet iedereen een beetje opgewonden en nerveus, wij blijven kalm. Maar Vandoorne? Die is voor Sauber geen thema, neen."