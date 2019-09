'Schumi' achterna: Charles Leclerc pakt vierde pole op rij voor Ferrari in Sotchi LPB

28 september 2019

15u03 4 Formule 1 Spa-Francorchamps. Monza. Singapore. Sotchi. Dat zijn dan vier poles op een rij voor Charles Leclerc, de man die bij Ferrari in de voetsporen treedt van Michael Schumacher.

Ook in het mondaine Sotchi, badplaats gelegen aan de boorden van de Zwarte Zee, voelde de Monegask zich als een vis in het water. ‘Schumi’ achterna. Want: Leclerc schreef vandaag met zijn klavertje vier geschiedenis. Liefst achttien jaar was het geleden dat ze bij Ferrari de prosecco mochten bovenhalen voor vier opeenvolgende pole-posities. De laatste die daarin slaagde? De grootste aller tijden: Michael Schumacher in 2001.

No Ferrari driver has secured four consecutive poles since Michael Schumacher in 2001



If @Charles_Leclerc is quickest in qualifying today, he'll match that feat!#RussianGP 🇷🇺 #F1 pic.twitter.com/1Ali6SdZcH Formula 1(@ F1) link

Leclerc voegde een stukje F1-geschiedenis toe, maar op euforie viel de Ferrari-piloot niet te betrappen. “De wagen voelde geweldig aan”, aldus Leclerc. “Het is grandioos dat ik opnieuw vanop de pole vertrek. De start wordt morgen echter enorm belangrijk, meer dan op eender welk ander circuit. Focus op de job morgen, en dat van bij het begin.”

Over naar de ‘verliezers’. Lewis Hamilton reed zich in het slot van Q3 naar de tweede startpositie. Onverhoopt, dixit de wereldkampioen. “Het was een zware kwalificatiesessie, die gasten (van Ferrari, red.) gingen er als straaljagers vandoor. Ik had niet verwacht dat ik op de eerste startrij zou kunnen plaatsnemen.” Hamilton tevreden, wat niet gezegd kon worden van Sebastian Vettel. “Blij kan ik hier niet mee zijn”, zei de Duitser. “Ik kon het maximum niet uit de wagen halen en Q1 werd voor mij verstoord.” De ‘schuld’ van Alexander Albon. De Red Bull-piloot crashte in de bandenmuur - met een rode vlag tot gevolg - op een moment dat Vettel aan een snelle ronde bezig was.

Max Verstappen start morgen als negende. De Nederlander zette in Sotchi de vierde tijd neer, maar moet wegens een gridstraf wegens aanpassingen in de motor vijf plaatsen achteruit. De Grote Prijs van Rusland, die aan zijn achtste editie toe is, begint zondag om 13u10. Hamilton won vorig jaar voor de derde maal in Sotchi en is daarmee recordhouder.

CLASSIFICATION: END OF QUALIFYING



Confirmation of @Charles_Leclerc's fourth pole in a row, and sixth overall this season 👀👏#RussianGP 🇷🇺 #F1 pic.twitter.com/eIE6s9e4iC Formula 1(@ F1) link