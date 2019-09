'Schumi' achterna: Charles Leclerc pakt vierde pole op rij voor Ferrari in Sotchi LPB

28 september 2019

Spa-Francorchamps. Monza. Singapore. Sotchi. Dat zijn dan vier poles op een rij voor Charles Leclerc. Ook in het mondaine Sotchi, badplaats gelegen aan de boorden van de Zwarte Zee, voelde de Monegask zich als een vis in het water. ‘Schumi’ achterna. Want: Leclerc schreef met zijn klavertje vier geschiedenis. Liefst achttien jaar was het geleden dat ze bij Ferrari de prosecco mochten bovenhalen voor vier opeenvolgende pole-posities. De laatste die daarin slaagde, was de grootste aller tijden: Michael Schumacher in 2001.

De Grote Prijs van Rusland, die aan zijn achtste editie toe is, begint zondag om 13u10. Lewis Hamilton won vorig jaar voor de derde maal in Sotchi en is daarmee recordhouder.

