"Schumacher is bij bewustzijn na transplantatie” YP

11 september 2019

14u13

Bron: Belga / Le Parisien 16 Michael Schumacher Michael Schumacher is bij bewustzijn nadat hij stamceltransplantatie heeft ondergaan. Dat bevestigde een verpleegster aan het Franse Le Parisien. “Ik heb hem verzorgd en kan verzekeren dat hij bij bewustzijn is.”

Het Georges-Pompidou-ziekenhuis in Parijs had gisteren nog aangekondigd niets te lossen over de mogelijke aanwezigheid van Michael Schumacher. Franse media schreven gisteren dat de zevenvoudig wereldkampioen in de Formule 1 in het ziekenhuis van de Franse hoofdstad verblijft voor een behandeling in het grootste geheim. Het ziekenhuis besloot in eerste instantie uit medisch beroepsgeheim geen info te geven, maar dat was dus zonder de geciteerde verpleegster gerekend.

Bezoek Jean Todt

Nog volgens het Franse medium zou Schumi gisteren rond kwart na 5 het bezoek hebben gekregen van vriend Jean Todt. “Hij bleef 45 minuten bij Schumacher, waarna hij het ziekenhuis via een zijdeur verliet. Zonder dat iemand hem zag.” Vanochtend zou Schumacher het Georges-Pompidou alweer mogen verlaten hebben.

De 50-jarige Schumacher liep eind 2013 zware hersenschade op toen hij bij een ski-ongeluk met zijn hoofd een steen raakte in het Franse wintersportoord Méribel. Vervolgens werd hij maanden in een kunstmatige coma gehouden, waaruit hij vier jaar geleden ontwaakte. Sindsdien werd het stil rond de ex-coureur, die verzorging kreeg in een Zwitsers kasteel.