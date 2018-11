“Robert Kubica gaat in op aanbod Williams voor F1-racezitje" LPB

21 november 2018

18u20

Bron: anp 0 Formule 1 Robert Kubica lijkt zeven jaar na zijn zware ongeval in een autorally zijn rentree te maken in de Formule 1. De Pool heeft volgens de gezaghebbende website Autosport het aanbod aanvaard om volgend jaar het tweede racestoeltje bij Williams te bezetten.

De 33-jarige Kubica fungeerde dit jaar als test- en reserverijder bij Williams. De Pool moest in 2011 abrupt afscheid nemen van de Formule 1 nadat hij een ernstig arm- en handletsel had opgelopen door een zware crash in een rally in Italië. Hij moest lang revalideren vooraleer hij weer in een raceauto kon stappen. Kubica behoorde destijds tot één van de grote beloften in de koningsklasse van de autosport en won namens Sauber in 2008 de Grote Prijs van Canada.

Kubica bevestigde bij de laatste race, de Grote Prijs van Brazilië, dat er een aanbod op tafel lag. “Ik neem snel een beslissing en dat doe ik op gevoel. Ik ben er wel bijna uit”, meldde hij toen in Sao Paulo. Williams maakte eerder bekend dat de Brit George Russell in 2019 zijn debuut maakt voor de renstal in de Formule 1.