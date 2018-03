"Potentiële wereldkampioen" Stoffel Vandoorne weet hoe hij Hamilton en co zou kunnen kloppen West-Vlaming start echter "zonder grote ambities aan het seizoen" TLB

20 maart 2018

19u05

Bron: HUMO 2 Formule 1 Kwakkeljaar 2017 is vergeten. Stoffel Vandoorne (McLaren) wil in 2018 reageren na zijn lastig debuutseizoen in de Formule 1. De 25-jarige Kotrijkzaan, door McLaren-baas Ron Dennis 'een potentiële wereldkampioen' genoemd, denkt echter niet dat hij té grote klassementsambities moet koesteren. Al weet hij wel hoe hij een kanshebber op de wereldtitel zou k únnen zijn, zo zegt hij in een gesprek met HUMO.

"Als ik in de wagen van Hamilton zou rijden, is de kans groot dat ik voor het wereldkampioenschap zou stijden", aldus Vandoorne in Humo. "Het materiaal speelt een enorm grote rol. Je kan dat jammer vinden, maar zo is het altíjd geweest. Het heeft geen zin om er gefrustreerd over te worden. Uiteindelijk maakt ook talent nog altijd een verschil. Waarom is Hamilton anders wereldkampioen, en niet zijn ploegmaat Valtteri Bottas? Omdat hij het beter deed. Of je presteert en al dan niet fouten maakt, ligt nog altijd aan jezelf."

Vandoorne heeft nu een jaar ervaring in de F1, maar toch start onze landgenoot zonder grote ambities aan het seizoen. "Daar is de F1 te complex voor. Uiteraard weten we dat Mercedes, Ferrari en Red Bull ook nu weer onder elkaar zullen uitmaken wie de sterkste is. Maar vlak achter hen is het moeilijk te voorspellen. Dat we nu een nieuwe motor hebben, is een grote stap vooruit. Maar hóé groot die stap is, is nog moeilijk in te schatten."

Volgens zijn baas Ron Dennis is Vandoorne een potentiële wereldkampioen. Ook daar ging de West-Vlaming op in. "Als alle details kloppen, is dat zeker mogelijk. Je moet wat geluk hebben: op het juiste moment in de juiste auto zitten, en dan ook de kans grijpen als ze zich voordoet. Als je ziet hoeveel goede rijders nooit voor de wereldtitel of zelfs maar een overwinning hebben kunnen strijden, dan besef je hoe moeilijk het is."

Gearing up for #AusGP! #Oz #SV2 #McLaren Een foto die is geplaatst door null (@svandoorne) op 19 mrt 2018 om 23:33 CET