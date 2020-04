‘Out of the box’: Silverstone wil F1 op gang trekken met race in tegengestelde richting Arjan Schouten

03 april 2020

11u49 2 Formule 1 Twee races, of drie, waaronder een race in tegengestelde richting. De organisatie achter de Britse GP in Silverstone wil er alles aan doen om de Formule 1 weer op gang te trekken, als er straks weer geracet mag worden.

Creatief denken, daar heeft de F1 straks meer dan ooit behoefte aan, als er eindelijk weer geracet mag worden. Corona heeft de kalender van 2020 onherstelbaar beschadigd. Acht races zijn al uitgesteld of zelfs helemaal afgelast (Monaco). En wanneer er weer begonnen kan worden, met racen? Niemand die het zeker weet.

Dus als het straks weer kan, is ‘out of the box-denken’ noodzakelijk om nog tot een volwaardig seizoen te komen van 15 tot 18 races, waar nu nog op wordt gehoopt. En de bazen achter de Britse GP in Silverstone zijn daar alvast mee begonnen. Stuart Pringle, chef van het circuit in Northamptonshire, heeft al contact gezocht met de F1-organisatie. “Ik heb hen verteld dat wij bereid zijn om samen te werken op een manier die in het belang is van het kampioenschap”, zo vertelt Pringle aan de Britse krant The Sun.

We hebben nog geen licentie om het circuit ook andersom te rijden, maar dit zijn buitengewone tijden die vragen om buitengewone beslissingen Stuart Pringle

Buitengewone beslissingen

Meerdere races in een weekend, ze staan er absoluut open voor op Silverstone. Of zelfs de befaamde bochten van Maggots, Becketts, Chapel en Stow andersom rijden, niets is nu te gek. “Zo’n rare gedachte is dat helemaal niet”, meent Pringle. “We hebben nog geen licentie om het circuit ook andersom te rijden, maar dit zijn buitengewone tijden die vragen om buitengewone beslissingen.”

Op z’n vroegst begint het seizoen pas weer half juni in Canada, al blijft ook die race in Montréal uiterst onzeker. Daarna wacht de grand prix van Frankrijk, op Paul Ricard. Een circuit waar sowieso al meerdere lay-outs mogelijk zijn. En dat zou dus op Silverstone eventueel ook kunnen.

De vraag is echter of de Britse GP op 19 juli überhaupt wel door kan gaan. Het tennistoernooi van Wimbledon, gepland van 29 juni tot 13 juli, is al afgelast. Mocht er een week later echter wel geracet kunnen worden in Silverstone, dan is de gedachte zo gek nog niet om meer dan één race af te werken in dat weekend. De fabrieken van zeven van de tien teams zijn gevestigd op een steenworp afstand in de Britse ‘Motosport Valley’. “Operationeel zou het vrij eenvoudig zijn”, verwacht Pringle. “Een groot deel van het personeel kan ’s avonds zelfs in hun eigen bed slapen. Dus als dit is hoe we kunnen helpen, dan zou ik dat graag doen.”

