Exclusief voor abonnees “Onwaardig voor wat een groot feest zou moeten zijn”: onze F1-watcher ziet hoe ze in China amper wakkerliggen van de 1.000ste GP Jo Bossuyt in China

12 april 2019

16u00 0 Formule 1 Onze F1-verslaggever Jo Bossuyt houdt ook in China zijn dagboek bij. Volg hem achter de schermen en beleef vanop de eerste rij wat in en rond de paddock gebeurt.

-> Woensdag 10 april, 9.50u

*Wand?

Het schermpje in de rugleuning van de passagier voor me zegt dat vlucht CA936 nog twee uur te gaan heeft. “Het begint te korten,” zou de West-Vlaming in mij zeggen.

Vier en een half uur later ben ik al in mijn hotel. Succes. Nooit zo snel door immigratie geraakt, hier in Shanghai. Net zoals de koffer al klaar ligt op de band, als ik in de hal kom. En de taxirit naar de stad, dat chaotische Shanghai, gaat ook al zoet vlotjes. Het kan niet op. In het hotel krijg ik een upgrade. Lees: alle ‘gewone’ kamers zitten vol. Ik mag naar de “executive floor”, zoals de Chinezen dat noemen. “Biggel loom,” zegt de man in de balie. En blijkbaar ook een beter toilet dan in de gewone kamers: ik word zowaar vergast op een Japanse pot. Ja, de knopjes bovenaan laten weinig aan de verbeelding over. Maar de knop onderaan links zet me toch even aan het denken. Natuurlijk is mijn eerste reactie, zoals iedere Vlaming zou hebben, dat de knop dient op de binnenkant van de wc-pot extra te reinigen. Alleen betekent het Engelse ‘wand’ langs geen kanten zoiets als het Nederlandse woord ‘wand’. Tja. Wat het Engelse ‘wand’ dan wel betekent. Nu ja, zoek dat zelf maar eens op. En laat je verbeelding spreken.

