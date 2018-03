'Ontdekker' Verstappen: "16 miljoen Nederlanders denken dat Max wel even wereldkampioen gaat worden. Maar ik ben best sceptisch over de Renault-motor" Redactie

20 maart 2018

17u53

Bron: ANP 0 Formule 1 De Nederlander Frits van Amersfoort staat in de autosportwereld bekend om zijn neus voor talent. De eigenaar van het gelijknamige raceteam staat zondagochtend vroeg op om twee van zijn voormalige coureurs, Max Verstappen en Charles Leclerc, aan het werk te zien bij de start van het nieuwe Formule 1-seizoen.

Zowel Verstappen als debutant Leclerc, een twintigjarige Monegask die door Ferrari bij Sauber is gestald, heeft volgens Van Amersfoort de potentie om 'ooit' wereldkampioen te worden. "Qua talent en capaciteiten kan Charles aan Max tippen. Alleen hij heeft geen 'Jos' die achter hem staat'', zegt de Noord-Hollandse racebaas.

Van Amersfoort doelt op vader Jos Verstappen, die zijn zoon stapje voor stapje richting de Formule 1 leidde. "Niet ik heb Max ontdekt. Er is er maar één die, letterlijk en figuurlijk, aan de wieg heeft gestaan en dat is Jos. Hij heeft Max een immens grote en goede opleiding gegeven. Dat betaalt zich nu uit. Jos weet precies wat op dit niveau van je wordt verlangd en dat heeft hij Max al van jongs af aan bijgebracht. Zo werkt het in topsport: als je ergens vroeg mee begint, en in het geval van Max héél vroeg, komt er vanzelf wat uit."

Een tweede Max komt er nooit. Al is het wel de vraag of hij ook zo snel door de autosport zou zijn gewandeld als hij meneer Janssen had geheten Frits van Amersfoort

Verstappen is pas twintig jaar, maar hij begint al aan zijn vierde seizoen in de koningsklasse. Alle kenners noemen hem een potentiële wereldkampioen. Een tweede 'Max' wordt volgens Van Amersfoort waarschijnlijk nooit meer geboren, al ziet hij in de tieners Richard Verschoor (Formule Renault) en Joey Alders (Formule 4) wel grote talenten.

"Max is once in a lifetime. Al is het wel de vraag of hij ook zo snel door de autosport zou zijn gewandeld als hij meneer Janssen had geheten."

Huub Rothengatter, vader en zoon Verstappen, Christijan Albers, Giedo van der Garde en nu weer Leclerc: allemaal bereikten ze via Van Amersfoort de top van de autosport. Verstappen reed in 2014 in de Formule 3 voor Van Amersfoort Racing. Een jaar later debuteerde hij in de Formule 1 bij Toro Rosso, nu begint Verstappen aan zijn tweede volledige seizoen bij topteam Red Bull.

"Ik hoop dat Max meer potten kan breken dan vorig jaar. Red Bull heeft een stap gemaakt, maar het kost ontzettend veel geld, moeite en energie om bij Mercedes te komen. Het is vooral Renault dat het met de motor moet doen. Ik ben daar best sceptisch over. Ik geloof ook niet zo in de euforie die ontstond na de testdagen in Barcelona. Het woord zegt het al, het was een test. Maar 16 miljoen Nederlanders denken dat Max wel even wereldkampioen gaat worden. Alleen niemand weet hoe de verhoudingen nu echt liggen. Dat zien we in Australië pas."