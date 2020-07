“Nu ook het lichaam om te doen wat hij wil met bolide”: Alonso (39) is na fysieke metamorfose klaar voor F1-comeback GVS

29 juli 2020

13u00

Bron: Marca 0 Formule 1 Fernando Alonso keert niet terug naar de Formule 1 om aan te modderen. Dat liet de 39-jarige Spanjaard al uitschijnen tijdens zijn voorstelling, maar zijn fysieke metamorfose zet die woorden nu kracht bij. “Ik wist niet dat dit nog mogelijk was. Ik ben nu op m’n allerbest.”

“Ik wil terug op het podium.” Alonso stak zijn ambitie tijdens de voorstelling bij z’n oude liefde Renault niet weg. “Want ik wéét dat we de middelen hebben om hierin te slagen.” Toch werden er meteen vraagtekens gezet bij zijn leeftijd. Sinds vandaag 39, een man op die leeftijd kan in de Formule 1 - een sport die veel van het lichaam vergt - simpelweg niet even snel zijn als een twintiger, zo schreven wetenschappelijke studies al. Maar de Spanjaard is klaar om het tegendeel te bewijzen, zo weet Marca.

Fernando heeft nu het lichaam om te doen wat hij wil met een bolide, de juiste kop stond er al op Edo Bendinelli, fysiotherapeut van Alonso

Edo Bendinelli, al jaar en dag zijn fysiotherapeut, komt in de Spaanse krant aan het woord. “Zijn gewicht en fysieke vorm ogen beter dan ooit. Hij is klaar om morgen al in de F1 te rijden.” Feit is dat de Spanjaard de afgelopen maanden serieus werkte aan zijn conditie. Toen hij in lockdown zat in Zwitserland, spendeerde hij uren op de hometrainer. Eens terug in Spanje maakte hij ellenlange tochten op de koersfiets. Woensdag nog maakte hij een trip van 200 kilometer, goed voor bijna acht uur labeur. Sinds de Dakar in januari verloor hij daardoor zes kilogram, ook al omdat hij ziek was geworden - geen corona - en daardoor weken geen eetlust had. In combinatie met krachtoefeningen voelt Alonso zich nu een nieuwe atleet. “Ik wist niet dat dit qua kracht en uithouding nog mogelijk was. Ik ben op m’n allerbest.”

Bendinelli beaamt. “Als we de parameters gewicht, spiermassa en vetmassa vergelijken staat hij even ver als tijdens zijn hoogtepunt in 2010 (toen hij bij Ferrari aankwam, red.) Met andere woorden: zijn vorm is vergelijkbaar met tien jaar terug. Ja dat vergde veel training, veel fitness maar vooral veel toewijding van Fernando. Hij heeft nu het lijf om te doen wat hij wil met een bolide, de juiste kop stond er al op.”

Speelbal

En dan is er nog de ervaring als extra troef. “Ik ben beter dan toen ik in 2018 vertrok uit de F1, zegt Alonso zelf. “Ik heb andere auto’s ontdekt (Alonso reed in de Indy 500 en verscheidene afstandsraces zoals de 24 uur van Le Mans, red.) en beleefde zo andere rijervaringen en technieken.” Dus kijkt Alonso met veel vertrouwen naar z'n comeback. “Het heeft niets te maken met leeftijd. Kijk naar Carlos Sainz (58). Hij won dit jaar voor de derde keer de Dakar. We waren zijn speelbal. En kijk hoe oud híj is...”

Alonso moet wel nog even geduld uitoefenen. Als corona het toelaat, start het Formule 1-seizoen 2021 wellicht in maart volgend jaar. Officiële data zijn nog niet bekend. Voor die eerste GP vinden er wel al een aantal trainingssessies plaats.

