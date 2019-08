“Mijn banden zijn dood”: Hamilton viert op Hungaroring na heerlijk én tactisch gevecht met Verstappen GVS

04 augustus 2019

16u48 4 Formule 1 Lewis Hamilton heeft na een heerlijk gevecht met polepakker Max Verstappen de GP Formule 1 van Hongarije gewonnen. De Nederlander leek lange tijd op weg naar de zege, maar een strategische ingreep van Mercedes zorgde ervoor dat de vijfvoudige wereldkampioen kon juichen op de Hungaroring. Een domper voor Nederland en een sterke Max.

Voor het eerst in zijn leven vatte Max Verstappen een Formule 1-race vanop de eerste stek aan. Onder de indruk was de Nederlander niet, want Verstappen schoot uitstekend uit de startblokken. Lewis Hamilton vocht een robbertje uit met zijn Mercedes-collega Valtteri Bottas, waarna hij de jacht op de leider kon inzetten.

Snel werd duidelijk dat Hamilton de enige bedreiging werd voor Verstappen - de Ferrari’s kwamen niet in het stuk voor. Wat volgde was een heerlijk gevecht tussen de Nederlander en de Brit. De kloof schommelde voortdurend rond de twee seconden. Oók nadat beide heren de pits waren ingegaan - de stop van Verstappen was net dat tikkeltje beter dan die van de vijfvoudige wereldkampioen.

Strategische ingreep

Na 40 rondes dacht Hamilton de Red Bull-rijder eindelijk voorbij te kunnen snellen. Hamilton probeerde het langs buiten, maar had te veel snelheid en vloog wat naast de baan. Ook nadien lukte het niet, Hamilton bleef zijn tanden maar stukbijten. Dus probeerde Mercedes het prompt over een andere boeg te gooien. Hamilton kwam binnen en schakelde over naar de mediums, terwijl Verstappen op z’n oudere banden bleef doorrijden. “Ik weet niet of dit de juiste beslissing is”, riep Hamilton. De Brit had nog twintig ronden om een gat van 18 seconden te dichten. De Mercedes-bazen waren er op hun beurt zeker van dat Verstappen z’n banden kapot zou rijden.

Die bobo’s hadden gelijk. Hoewel Verstappen er alles aandeed, kroop Hamilton ronde na ronde dichter. Op tien ronden van het einde was de kloof 11,8 seconden, vier toertjes later vier seconden. “Mijn banden zijn helemaal dood”, zag Max de bui hangen. Op drie ronden van de finish kroop Hamilton onder de achtervleugel van Verstappen, één inhaalmanoeuvre later was de Brit de nieuwe leider. Een domper voor Nederland. Hamilton stoof naar de zege, met dank aan de Mercedes-strategen. Of hoe er dankzij één beslissing vanuit de pit een andere winnaar uit de bus kwam.

Voor Hamilton was het de achtste zege dit seizoen, de 81ste in zijn carrière. Mercedes heeft zo zijn revanche beet, na de desastreus verlopen GP van Duitsland. Toen vielen beide Mercedes-rijders buiten de punten in de race die gewonnen werd door Verstappen.

In de WK-stand verstevigt Hamilton zijn koppositie met 250 punten. Zijn Finse ploegmaat Valtteri Bottas, die pas achtste werd, volgt op 62 punten. Zeven punten verder staat Verstappen. De volgende GP vindt op 1 september plaats in België. Dan is het F1-circus te bewonderen op het circuit van Spa-Francorchamps.