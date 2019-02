“Michael Schumacher zet revalidatie verder in villa op Mallorca” LPB

14 februari 2019

10u36

Bron: Bunte/Bild 0 Formule 1 Michael Schumacher revalideert verder in zijn villa op Mallorca. Volgens het Duitse boulevardblad Bunte werd de F1-legende al op 20 december met een helikopter naar het Spaanse vakantie-eiland overgevlogen. ‘Schumi’ bracht er de kerstdagen door en werd er op 3 januari 50 jaar.

De familie Schumacher kocht in juli van vorig jaar een imposante villa op Mallorca. Kostprijs: 30 miljoen euro. Op het domein treffen we twee zwembaden aan, een helihaven, een grote gastenwoning, dat alles gecombineerd met een spectaculair zeezicht. Bunte beweert dat het milde zeeklimaat er de familie toe heeft bewogen om naar Mallorca te verhuizen. Het zou de revalidatie van Schumacher, die ruim vijf jaar geleden het slachtoffer werd van een zwaar ski-ongeval, ten goede komen. Dat een verpleegster een mondmasker droeg - zoals Bunte meent te weten - laat uitschijnen dat de familie er alles aan doet om de gewezen F1-piloot voor infecties te behoeden.

Schumachers vaste woonplaats bevindt zich in het Zwitserse Gland. Vrouw Corinna liet er een privékliniek van 12 miljoen euro bouwen, die in verbinding staat met het huis. Details over de gezondheidstoestand van ‘Schumi’ komen sinds zijn ongeval slechts met mondjesmaat naar buiten.

Bekijk ook: