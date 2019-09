“Michael Schumacher naar Parijs ziekenhuis overgebracht voor geheime behandeling” mvdb

09 september 2019

21u17

Bron: Le Parisien 0 Formule 1 Voormalig F1-wereldkampioen Michael Schumacher is eerder vandaag in een Parijs ziekenhuis opgenomen voor een “geheime behandeling”, zo meldt de krant Le Parisien op zijn website.

Schumacher (50) kwam op 29 december 2013 al skiënd zwaar ten val in Méribel, in de Franse Alpen. De Duitser liep daarbij een ernstig hoofdletsel op en belandde in een coma. Door zijn val is de recordhouder aantal wereldtitels in de Formule 1 volledig verlamd. De afgelopen jaren werd Schumacher in Genève verpleegd.