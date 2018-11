“Hij zal niet opgeven”: vrouw van Michael Schumacher stelt in zeldzaam bericht dat hij “een vechter” is Hans Op de Beeck

13 november 2018

06u01

Bron: Bunte 0 Formule 1 In een emotioneel antwoord op een cadeau dat Michael Schumacher is toegestuurd, geeft Schumi’s vrouw Corinna de fans dan toch weer wat hoop.

Werkelijk het kleinste detail rond de gezondheidstoestand van Michael Schumacher (49) wordt telkens uitvergroot, zo groot is de drang van de fans naar nieuws rond de zevenvoudige wereldkampioen in het formule 1. Nu komt een onbekende Duitse muzikant naar buiten met het antwoord dat hij kreeg van Corinna Schumacher op een liedje dat hij de familie had gestuurd als blijk van steun. Sascha Herchenbach (38) had dat nummer, getiteld ‘Born To Fight’, gemaakt in de maanden na het tragisch ski-ongeluk van Schumacher op 29 december 2014 in Méribel.

In het Duitse magazine Bunte vertelt hij over het antwoord dat Corinna hem had teruggestuurd. “Ik had nooit verwacht een antwoord te krijgen en was zwaar onder de indruk. De brief was handgeschreven en ondertekend door Corinna. Ze schreef dat ze erg dankbaar was voor mijn cadeau en dat het haar en de familie zal helpen in moeilijke tijden. ‘Het is goed dat we zoveel lieve wensen en goedbedoelde berichten krijgen - ze vormen een geweldige steun voor onze familie’, schrijft de Duitse. En dan: “We weten allemaal dat Michael een vechter is. Hij zal niet opgeven.” Belangrijk detail: het exacte tijdstip van het antwoord is onbekend.

Ook vorige week was er een klein nieuwtje rond Schumacher. Sabine Kehm, de manager en woordvoerster van de familie, liet weten dat ze akkoord gingen om een poster uit te brengen rond de gewezen Ferrari-coureur ter ondersteuning van de ‘Keep Fighting Foundation’, een organisatie geïnspireerd door Schumacher die geld inzamelt voor goede doelen. Op de knappe poster wordt de illustere carrière gevierd van de Duitser, die in totaal 91 races won. Op het beeld zijn Ferrari in 2000, toen hij voor het eerste wereldkampioen werd met de iconische Italiaanse renstal.

‘Keep Fighting’ is ook de hashtag die de Schumi-fans steevast hanteren en waarnaar dochter Gina Maria vorig jaar in november nog aan refereerde - opnieuw tot grote hoop van de fans. Maar verder blijft het vooral alarmerend windstil, in die mate dat nieuws soms verkeerd geïnterpreteerd wordt. Zo bleek een bericht als zou Schumacher verhuizen naar Mallorca niet te kloppen. Het ging louter om een vakantiehuis op het Spaanse eiland dat ze gekocht hadden. De verblijfplaats van Schumacher blijft zijn luxevilla aan het meer van Genève, waar naar verluidt een team van vijftien artsen en verplegers voor hem klaarstaat. Een operatie die wekelijks maar liefst 130.000 euro moet kosten.