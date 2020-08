‘Halve Vlaming’ Lando Norris ontwerpt helm met Vlaamse Leeuw, maar draagt die morgen niet: “Was niet op de hoogte van de connotatie” NVE

29 augustus 2020

17u19 2 Formule 1 Wat een manier om je roots te eren. ‘Halve Vlaming’ Lando Norris had het idee om morgen op Spa-Francorchamps met een gepersonaliseerde helm te starten. Geel, met enkele Vlaamse Leeuwen. Maar de link met het extreemrechtse Vlaams Belang had de Brit niet gelegd. “Toen ik dat door had, wist ik dat het niet gepast was.”

Wist u al dat Lando Norris een Belgisch kantje heeft? Zijn moeder is afkomstig uit Sint-Niklaas, terwijl papa Norris een Engelsman is. De ‘halve Vlaming’, die in 2019 Stoffel Vandoorne mocht vervangen bij McLaren, komt af en toe op visite bij zijn Vlaamse familie.

De Brit is trots op zijn roots, en wedstrijden op Spa-Francorchamps zijn dan natuurlijk speciaal. Een halve thuismatch. Norris liet voor de gelegenheid een speciale helm ontwerpen. Een knalgeel exemplaar met gouden tinten, maar dat is niet het opvallendste. Op de helm prijken verschillende Vlaamse Leeuwen.

Wat Norris niet wist, is dat de Leeuw ook het typerende symbool is van het extreemrechtse Vlaams Belang. “Ik wou een helm die mijn Belgische roots eerde, en dan vooral mijn grootouders die achteraan op de helm staan”, aldus Norris. “Ik was niet op de hoogte van de connotatie van de leeuw. Toen ik dat door had, wist ik dat het niet gepast was.”

Norris zal morgen dus gewoon aantreden met zijn gebruikelijke helm. “De helm was niet bedoeld als een politiek statement. Ik wil geen verdeeldheid creëren of iemand tegen de schenen schoppen.”

