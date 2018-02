'Grid kids' vervangen voortaan 'grid girls' in Formule 1 LPB

05 februari 2018

17u03

Bron: anp 0 Formule 1 De 'grid girls' zijn met ingang van dit seizoen verleden tijd in de Formule 1, maar de koningsklasse heeft al vervangers gevonden. Voortaan mogen kinderen de laatste minuten voor aanvang van de race het circuit op om hun helden van dichtbij te bewonderen op de startgrid.

"Dit wordt een onvergetelijke ervaring voor die kinderen", zei Formule 1-baas Sean Bratches. "Stel je voor; ze zijn getuige van de laatste voorbereidingen van hun helden vlak voor de race."

De Formule 1 maakte vorige week bekend dat er een einde komt aan de traditie van sexy geklede vrouwen bij de startopstelling. "De grid girls passen niet meer bij de waarden die we willen uitdragen en de normen van deze tijd", zei Bratches toen. Plaatselijke autosportclubs mogen de kinderen aanduiden die met hun familie de baan op mogen bij de start van een Grote Prijs. Voorwaarde is dat die kinderen al actief zijn in de kartsport. "We maken de droom van onze toekomstige kampioenen al een beetje waar door ze zo dicht bij hun helden te brengen", zegt Jean Todt, voorzitter van de Internationale Autosportfederatie (FIA).