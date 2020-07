‘Ferrari Tutti Schrotti’ nadat Leclerc inrijdt op ploegmaat Vettel: “Ik weet niet waar hij gaatje zag” ODBS

13 juli 2020

14u39 0 Formule 1 “Hamilton stark, Ferrari Quark” of “Ferrari Tutti Schrotti”: vooral in de Duitse pers hebben ze een vette kluif aan de malaise bij Ferrari. Je zou voor minder: Sebastian Vettel, die de Scuderia eind dit jaar verlaat, na een tiende plaats in de eerste GP nu meteen out na een botsing met Leclerc en grote onzekerheid rond zijn toekomst. Geruchten als zou de viervoudige wereldkampioen straks zijn pensioen aankondigen, doet hij af als onwaar.

A double disaster for Ferrari on Lap 1 of the Styrian Grand Prix 💥



Vettel and Leclerc collide - and within minutes both are back in the garage#AustrianGP 🇦🇹 #F1 pic.twitter.com/yMs3rvPfa8 Formula 1(@ F1) link

Nieuw dieptepunt voor Sebastian Vettel (33) en Charles Leclerc (22) in de Ferrari tijdens de tweede GP dit seizoen in Spielberg. Nadat ze bijzonder matig presteerden in de kwalificaties (tiende plaats voor Vettel, net voor Leclerc die drie plaatsen was teruggezet omdat hij Kvyat hinderde) zou het in de race beter gaan. Een upgrade van de aerodynamica, nieuwe data die in vergelijking met het vorige weekend geïmplementeerd werden. Drie bochten lang duurde het verhaal. Dan ramde Leclerc de achterkant van net Vettel. De schade was zo groot dat de Duitser het strijdtoneel meteen moest verlaten. Leclerc probeerde het nog even als rode lantaarn met een nieuwe voorvleugel, alleen om in ronde vijf ook de strijd te staken.

Vettel over het incident: “Ik kon niets anders dan die positie in die bocht te nemen en reed defensief. Drie auto’s naast elkaar in de bocht, dat gaat niet. Ik weet niet waar Charles daar nog een gaatje moet gezien hebben. Dit smaakt extreem zuur. Zeker omdat we alle nieuwe gegevens rond de bolide konden gebruiken.” Wat later was er ook al vergiffenis. “Ik denk dat we beiden voldoende volwassen coureurs zijn om hier uit te geraken”, sprak Vettel.

Het pleit voor Leclerc, vorige week nog tweede op hetzelfde circuit, dat hij zich niet achter excuses verschuilde maar de schuld op zich nam. “Ik heb het team in de steek gelaten”, sprak de Monegask. “Sebastian hoeft zich niets te verwijten. Ik was er te zeer op uit om terrein in de eerste ronde goed te maken. Hier moet ik uit leren. In zo’n moeilijke tijden hebben we dit soort incidenten niet nodig. Zeker niet omdat het al onze inspanningen richting vuilbak verwijst. Ik verontschuldig me oprecht.” En dan te zeggen dat Leclerc de man van de toekomst is bij Ferrari, met een contract tot 2024.

Terwijl de toekomst van Vettel onduidelijk blijft. De geruchten als zou hij straks zijn pensioen in de formule 1 aankondigen, weerlegde hij. Maar de kansen van Vettel op een zitje in 2021, worden steeds kleiner. Onder anderen Red Bull Racing, McLaren en Renault zitten al vol voor 2021, terwijl ook Mercedes door lijkt te willen gaan met het huidige duo Hamilton-Bottas.

Maar misschien wel de pijnlijkste vaststelling het voorbije weekend voor Ferrari: ook indien Leclerc niet op Vettel was ingereden, zouden ze nooit meegedaan hebben voor de knikkers. Laat staan voor de wereldtitel straks. De Ferrari is gewoon te traag. Dat beseft ook teambaas Mattia Binotto (50): “Dit was een pijnlijk weekend.” Een rampseizoen dreigt. Slechts negentien punten uit twee races. Het is trouwens al de tweede keer in slechts vier races dat de twee Ferrari-coureurs elkaar uitschakelen. Ook op het circuit van Interlagos bij de Grand Prix van Brazilië 2019 ging het mis.

Het contrast met Mercedes kan moeilijk groter. Nog zes zeges is Hamilton verwijderd om de 91 triomftochten van legende Michael Schumacher te evenaren.

