“De zege van Verstappen in Oostenrijk ruikt naar matchfixing. Net iets te toevallig” ODBS

04 juli 2019

11u51

Bron: DAZN 0 Formule 1 Een heel straf nummer zondag in Spielberg van Max Verstappen, die na een slechte start alsnog de beide Mercedessen en Ferrari’s wist te kloppen. Misschien wel iets té straf? Michael Bleekemolen, een gewezen Nederlandse autocoureur (69) die succes oogstte in de Formule 3 en het bij het March-team ook even probeerde in de F1, zou er niet van opkijken. Hij suggereert zelfs matchfixing.

Al het hele seizoen steekt Mercedes er met kop en schouders bovenuit. Haast wekelijks de pole, waarna Hamilton en Bottas geregeld voor een één-tweetje zorgen op het podium. Van enige spanning in de WK-race is geen sprake. Het dieptepunt volgde in Frankrijk, waar de GP twee weken geleden een oersaaie bedoening werd die de sport op veel kritiek kwam te staan. In die mate dat de Formule 1 in zijn huidige vorm zelfs halfdood werd verklaard. Tot daar vorige zondag de GP van Oostenrijk kwam. En de rollen plots omgedraaid waren. Mercedes dat nergens was en Red Bull Racing, dat tot dusver nooit om de winst mee kon strijden, won dankzij de fenomenale inhaalrace van Verstappen. Ondanks dat de Nederlander na een slechte start was teruggevallen tot plaats acht. Bleekemolen wil niets afdoen van Max’ prestaties, maar zou er niet van schrikken mocht er meer spelen, namelijk matchfixing.

Als het dus gelijkwaardige auto’s waren in Oostenrijk, en daar ga ik dan vanuit, zie je net hoe goed Max is Michael Bleekemolen

Want Bleekemolen vindt het net iets te veel toeval dat Mercedes na een aantal oersaaie races plots helemaal niet meedeed op de Red Bull Ring. De Nederlander maakt de vergelijking met een paar jaar geleden, toen de ‘Zilverpijlen’ ook oppermachtig waren en de Formule 1 overladen werd met kritiek. “Twee of drie jaar geleden in Boedapest, toen hadden we ook zo’n periode dat de Mercedessen constant voorop reden. Toen was er ook een deadline van: als de sport nu niet verandert... En dat was nu (na Frankrijk, nvdr) ook een beetje”, zo begint Bleekemolen zijn relaas in gesprek met het tv-platform DAZN.

Bleekemolen: “Daar in Boedapest, als je die start herbekijkt, zie je zowel Rosberg als Hamilton zich niet verdedigen bij de eerste bocht. Die laten gewoon een paar mensen voorbij gaan. En ik heb toen wel eens gedacht dat er van hogere hand is gezegd: ‘nu een keer ophouden met die onzin, ga nu maar eens wat rustiger doen’. Misschien suggereer ik nu dingen die er helemaal niet zijn, maar het ruikt naar iets... matchfixing.”

Volgens Bleekemolen gebeurde er afgelopen zondag in Oostenrijk net hetzelfde. “Ik heb het woord matchfixing al vaker gebruikt de afgelopen week, want ik vind het vreemd. Het kan natuurlijk ook makkelijk, want ze zetten een knopje om en dan rijdt de auto nog steeds keihard, maar heeft hij gewoon even 20 of 30 PK minder. Ze (Mercedes, nvdr) moesten er ineens zo hun best voor doen. En Ferrari reed ineens weer op kop. Tja, ik weet het niet hoor... Er is natuurlijk een sfeer gaande wereldwijd, dat die Formule 1 niets meer is. En daar begon het de laatste tijd natuurlijk aardig op te lijken, het was ook niet om aan te zien. De week ervoor was het een dramatische Grand Prix, echt verschrikkelijk. Dat moeten we niet hebben, want dat gaat ten koste van de interesse in de Formule 1.”

De Amsterdammer wil met zijn uitspraken niets afdoen aan het stuntnummer van Verstappen. Zelfs mocht er sprake zijn van matchfixing. “Verstappen is gewoon heel erg goed. Als het dus gelijkwaardige auto’s waren dit weekend, en daar ga ik dan vanuit, dan zie je hoe goed Max is, daarom heeft hij ook gewonnen”, zo besluit hij.