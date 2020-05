“De situatie van Michael Schumacher is complex”, maar Massa hoopt hem ooit nog op circuit te zien ODBS

25 mei 2020

08u08

Bron: Fox Sports 0 Formule 1 Felipe Massa was slechts één jaar de ploegmaat van Michael Schumacher bij Ferrari, maar het respect van de Braziliaan naar de Duitser is groot. Geen ronkende uitspraken over de gezondheidstoestand van ‘Schumi’, zoals zijn familie dat vraagt. “Ik ken Michael maar al te goed, zijn situatie is complex.”

In 2006 maakte Massa zijn entree als Ferrari-coureur naast Michael Schumacher. Hij werd de opvolger van Rubens Barrichello die naar Honda vertrok. “We hadden dat jaar een heel hechte band”, aldus Massa op een vraag over Schumacher bij Fox Sports. “Die band had ik minder met zijn vrouw Corinna, die zelden naar de races kwam kijken. Zijn situatie is complex. Maar ik respecteer zijn privacy, omdat ik weet dat zijn familie daar veel belang aan hecht. Waarom zou ik me er ook over uitlaten? Ik droom en bid elke dag opdat hij weer beter wordt.”

Schumacher blijft ook zeven jaar na het beruchte ski-ongeluk zwaar hulpbehoevend. Hij ziet wel zijn zoon Mick steeds harder op de poorten van de Formule 1 kloppen. “Als vader weet ik wat het is om een zoon te hebben waarmee je een speciale band hebt“, vervolgt Massa. “Het zou zo fijn zijn om Michael nog eens op een circuit te zien om zijn zoon te kunnen bewonderen. Hem aan te moedigen, te volgen, te applaudisseren. Dat zou ik echt geweldig vinden.”

2006 was meteen ook het laatste jaar dat Schumacher voor Ferrari zou rijden. Massa (39) -hij rijdt nu in de Formule E bij Venturi- over dat jaar: “Michael was mijn leraar. Dat was een grote kans voor mij.” Massa bleeft nog tot en met 2013 in dienst van de Scuderia. Daarna stapte hij over naar Williams, waar hij zijn F1-loopbaan in 2017 afsloot.

