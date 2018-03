"De hoge omes van de Formule 1 hebben zwaar geblunderd. Het soort blunder waarvoor je in een normaal bedrijf aan de deur wordt gezet" Jo Bossuyt

26 maart 2018

06u29 1 Formule 1 Het openingsweekend van het nieuwe Formule 1-seizoen hebben we achter de kiezen. Onze F1-watcher Jo Bossuyt was erbij in Melbourne en hij stelt aan de kaak hoe aerodynamica de koningsklasse van de autosport saai maakte.

"De eerste Grand Prix van seizoen 2018 maakte het nog maar eens duidelijk. De hoge omes van de Formule 1, die in hun ivoren torens beslissen over alles wat bij de sport komt kijken en dus ook het reglement opstellen, hebben twee jaar geleden een gulden kans laten liggen. Of liever: ze hebben zwaar geblunderd. Het soort blunder waarvoor je in een normaal bedrijf aan de deur wordt gezet, want je doet iets dat compleet zijn doel mist."

"Even logisch denken? Formule 1 hoort topspektakel te zijn. Met de beste coureurs en de snelste auto's. En vooral: coureurs die elkaar kunnen bekampen met die auto's. Die elkaar voorbijsteken. Welnu, met de huidige generatie auto's kun je dat vergeten. De prestatie van een F1-machine wordt in veel te grote mate bepaald door de aerodynamica. En hoe dat op een schrijnende manier bleek, gisteren? In de duels... die er niet kwamen. Telkens als een snellere coureur zich opmaakte om zijn tegenstander aan te vallen, ging hij in de fout. Max Verstappen in zijn jacht op Alonso, Lewis Hamilton in zijn drift om voorbij Vettel te raken. En neen, echte stuurfouten waren dat niet. Een F1-auto is immers ontworpen om in schone lucht te rijden. Lees: zonder voorliggende auto die de luchtstroom al verstoort. Kom je te dicht bij een voorligger, dan valt het effect van de aerodynamica weg. Zoals Max en Lewis overkwam: geen neerwaartse druk meer op de voorvleugel en de boer op."

"Het degradeert de Formule 1 tot een precessie van snelle auto's. Meer dan ooit, want nooit eerder was de aerodynamische vormgeving van vleugels en zijpanelen zo gesofisticeerd als op de huidige generatie auto's. Gevolg: wie op kop rijdt, wint de koers. Klaar."

"Twee jaar geleden was het zo makkelijk geweest om daar iets aan te doen: iedereen dezelfde, eenvoudige voorvleugel. En weg die zijpanelen. Dat alleen al had een groot verschil kunnen maken. Lees: races waarin de auto's elkaar wél voorbijsteken."