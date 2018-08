"Carlos Sainz vervangt Fernando Alonso bij McLaren" (maar wat met Stoffel Vandoorne?) LPB

15 augustus 2018

13u32

Bron: ESPN/AD 0 Formule 1 Carlos Sainz vervangt volgend seizoen Fernando Alonso bij McLaren. Dat meldt sportzender ESPN.

De Britse renstal zou Sainz later deze week voorstellen als opvolger van zijn Spaanse landgenoot Alonso, die gisteren bekendmaakte na dit seizoen uit de Formule 1 te stappen. Sainz zou een contract voor twee jaar tekenen bij McLaren, waar hij normaliter ploegmaat wordt van onze landgenoot Stoffel Vandoorne. Al is dat geen 100 procent zekerheid: Vandoorne voelt de hete adem van het jonge Britse talent Lando Norris in de nek. Drie minuten na de bekendmaking van het nieuws van het afhaken van Alonso, tweette Norris gisteren: "Interessant". Dat de stoelendans in de Formule 1 definitief begonnen is, is duidelijk. Maar of dat ten koste gaat van het zitje van Stoffel Vandoorne? Wait and see.

De overgang van Sainz naar McLaren lijkt in elk geval de weg vrij te maken voor Pierre Gasly om bij Red Bull aan de slag te gaan. Bij Red Bull zou de 22-jarige Fransman de nieuwe teamgenoot van de Nederlander Max Verstappen worden. Gasly rijdt op dit moment nog voor Toro Rosso, het kleine broertje van Red Bull.