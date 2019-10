“Blijf in uw hotelkamer”: Lewis Hamilton zondag mogelijk voor zesde keer wereldkampioen, maar eerst is er tyfoon Hagibis JB

11 oktober 2019

18u56 0 Formule 1 Hij wordt dit jaar wereldkampioen. Voor de zesde keer. Zondag nog niet. Of misschien net wel. Hangt ervan af hoe je het bekijkt. En of die wind wil vallen. Of hoe het ooit ongenaakbare record van Michael S. (zeven titels) almaar dichterbij komt voor Lewis Hamilton.

Suzuka, alweer. Geen circuit dat meer wereldkampioenen leverde. Twaalf keer al werd de titelstrijd hier beslecht. Moet je in zijn context bekijken. Jarenlang was Suzuka de laatste afspraak van het seizoen. Normaal dat de beslissing er vaak viel. Maar zie: dit jaar zal de titelstrijd zich niet in de laatste koers laten beslechten. Daarvoor is de voorsprong van Lewis Hamilton (34) te groot in het klassement. Zo groot dat hij nu zondag al wereldkampioen kan worden. Het volstaat dat hij voor Leclerc en Verstappen eindigt. En om helemaal zeker te zijn ook voor Vettel. Klaar. Na Suzuka resten immers nog vier races, goed voor een potentieel van 100 punten, plus vier punten voor de snelste rondetijd in de race. En op dit moment heeft Lewis al 107 punten meer dan zijn gevaarlijkste klant, Charles Leclerc.

F1-fanaten hebben het natuurlijk al becijferd: en Bottas dan? Ach ja. De kans dat Bottas zijn teamgenoot/kopman nog belaagt, is even groot als alligators spotten in de Noordzee. Nihil. En wanneer kan Hamilton dan ook mathematisch zeker zijn van de titel? Als hij nu zondag voor Bottas finisht, en de Fin daarna in Mexico geen enkel punt pakt. Daar dus.

Verbetenheid

Voor Hamilton begon het weekend alvast gesmeerd. De Mercedessen het snelst, in beide vrije trainingen. Met Bottas op één – detail. Immers: wie Hamilton de jongste maanden bezig zag, kon een nooit geziene verbetenheid in zijn blik lezen. Noem het een bewustwording: een jaar of twee geleden noemde hij het steevast ‘onbelangrijk’ - “we zien wel wat komt” - maar nu ruikt Hamilton écht het record van Michael Schumacher. Na dit jaar nog een keertje wereldkampioen worden, en de Brit evenaart die zeven wereldtitels. Moet kunnen. Volgend seizoen, 2020, wordt nog met dezelfde generatie auto’s gereden, aangezien het nieuwe technisch reglement pas in 2021 ingaat. Die Mercedes van hem kan zijn rol in de kop van het peloton dus nog wel minstens een jaartje doortrekken.

Tyfoon

Voor de kwalificaties moet u morgen alvast niet voor het scherm gaan zitten. Teams en pers kregen verbod om naar het circuit te komen. “Blijf in uw hotelkamer”, luidde het advies van de organisatoren. De schuld van ‘Hagibis’ is dat. De Japanse weerman kondigde de supertyfoon woensdag al aan en kreeg gelijk: vandaag is hij er. Met windsnelheden van... 160 tot 190 kilometer per uur hou je de koersauto’s beter op stal. Geen unicum in de Formule 1, trouwens: in 2004 moesten ze de kwalificaties hier ook al eens verdagen tot zondag. Wegens ook zo een giftig windje. Wordt vervolgd. Zondag dus.