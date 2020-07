Exclusief voor abonnees “Alleen Verstappen kan Hamilton aan”: onze man blikt vooruit naar start van nieuwe Formule 1-seizoen Jo Bossuyt

03 juli 2020

10u19 2 Formule 1 Zondag begint in Oostenrijk het nieuwe Formule 1-seizoen. Lewis Hamilton – opnieuw uitgesproken favoriet – jaagt op een zevende wereldtitel, een record waarmee hij op gelijke hoogte kan komen met Michael Schumacher. De enige die hem dat kan beletten, is Max Verstappen.

Formule 1 start met vier maanden vertraging, door ­Covid-19. Een seizoen dat normaal gezien uit 22 grand prixs zou bestaan, een record dat dus nog even wordt uitgesteld. Als er één zekerheid is, dan wel dat de Formule 1 dit jaar geen 22 GP’s meer gereden krijgt. De coronacrisis zaaide immers chaos en vraagtekens: voorlopig zijn er nog maar 8 grands prixs gepland, en dan nog op voorwaarde dat er geen ­opflakkering van het virus komt. De hoge omes van de F1 hebben de ambitie om dit seizoen minstens 15 GP’s te organiseren. Of dat lukt, staat in geen enkele ­kristallen bol.

