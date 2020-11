Football Talk. Voorlopige geen coronapositieven bij Anderlecht - Jovic besmet met corona

Voorlopige geen coronapositieven bij Anderlecht

Het is tegenwoordig telkens weer een opluchting: van de testresultaten bij Anderlecht die gekend zijn, is er niemand positief. Het is onduidelijk of dat ook geldt voor Zulj, Lawrence en Cullen, die later dan de rest van de groep een test ondergingen. Hoe dan ook ziet het ernaar uit dat Vincent Kompany in de topper tegen Beerschot beroep kan doen op zijn sterkhouders.

Standard-Eupen met een vleugje Real Sociedad als achtergrond

Philippe Montanier (56) en Beñat San José (41) zijn morgen tegenstanders in Standard-Eupen, maar hebben een verleden bij Real Sociedad gemeen. Dat was tijdens het seizoen 2011-2012. “Nauw contact hebben we nooit gehad”, aldus de T1 van de Panda’s. “Hij was de succesvolle hoofdcoach, ik op dat ogenblik trainer van de U12. De kloof tussen de twee was te groot om van een samenwerking te kunnen spreken. Het jaar daarop ben ik naar Al-Ittihad vertrokken om daar de beloften voor mijn rekening te nemen. Ik kijk ernaar uit om hem te ontmoeten, want voor mij blijft Philippe Montanier de coach die de club, waar ik als trainer mijn eerste stappen zette, naar de Champions League loodste.” (AR)

Timothy Castagne is opnieuw fit voor kraker tegen Liverpool

Leicester City kan zondag in de topper bij Liverpool opnieuw rekenen op Timothy Castagne. Onze landgenoot miste de voorbije interlandperiode door een blessure aan de hamstrings. Die is nu verleden tijd. Leicester-coach Brendan Rodgers bevestigde het goede nieuws vrijdag op zijn persconferentie.

De 24-jarige Castagne stond sinds eind oktober aan de kant met een hamstringblessure. Hij miste daardoor de Europa League-duels bij AEK Athene (1-2) en thuis tegen Braga (4-0) en de competitiewedstrijden bij Leeds (1-4) en thuis tegen Wolverhampton (1-0). Bij de Rode Duivels miste hij de vriendschappelijke interland tegen Zwitserland (2-1) en de Nations League-duels tegen Engeland (2-0) en Denemarken (4-2), allen in Leuven.

Leicester-coach Rodgers recupereert verder Ricardo Pereira (knie), Wilfred Ndidi (adductoren) en Caglar Söyüncü (adductoren) na blessures. Youri Tielemans en Dennis Praet zijn eveneens fit.

Bij Liverpool ontbreken zondag aanvoerder Jordan Henderson, met een spierblessure, en aanvaller Mohamed Salah, met een coronabesmetting. Virgil van Dijk, Joe Gomez, Alex Oxlade-Chamberlain en Trent Alexander-Arnold zijn al langer out met blessures. Fabinho en Thiago Alcantára lijken opnieuw speelklaar. Leicester staat momenteel op kop in de Premier League met achttien punten na na acht speeldagen. Liverpool volgt op één puntje.

Suárez mist weerzien met oude liefde Barcelona, Carrasco is opnieuw fit

Luis Suárez mist zaterdagavond het weerzien met zijn voormalige club FC Barcelona. De aanvaller van Atlético Madrid testte maandag positief op het coronavirus en zit nog steeds in isolatie. Dat bevestigde zijn trainer Diego Simeone vrijdag tijdens een persconferentie. Rode Duivel Yannick Carrasco is wel opnieuw fit na een spierblessure.

Ook land- en ploeggenoot van de 33-jarige Suárez, Lucas Torreira, is er zaterdag niet bij. Bij hem werd deze week ook het coronavirus vastgesteld. “We zullen moeten doen wat de andere spelers doen: afwachten tot Luis en Lucas zo snel mogelijk weer terugkomen”, aldus Simeone. “Op dit moment kan iedereen dit overkomen, en dat is een situatie die we moeten oplossen.”

In totaal zijn er bij Uruguay elf besmettingen gemeld in de selectie die bij elkaar was voor de WK-kwalificatiewedstrijden tegen Colombia en Brazilië. Simeone moet het bij de Madrilenen naast Suárez en Torreira ook doen zonder de geblesseerde Hector Herrera en Sime Vrsjalko. Daar staat tegenover dat Diego Costa en Rode Duivel Yannick Carrasco weer fit zijn aangesloten bij de selectie. Carrasco miste de voorbije interlandperiode bij de Rode Duivels door een spierblessure.

FIFA-awards vinden op 17 december virtueel plaats

De jaarlijkse FIFA Football Awards zullen op 17 december tijdens een virtuele show uitgereikt worden. De winnaars zullen bekendgemaakt worden na een drieledige stemming. De kapiteins en bondscoaches van alle nationale teams mogen hun stem uitbrengen. Daarnaast is er ook een online stemming voor de fans en mogen zo’n 200 mediavertegenwoordigers hun stem uitbrengen. Er zijn elf categorieën, met de trofee voor beste mannelijke en beste vrouwelijke speler als hoogtepunt.

Vorig jaar vielen Lionel Messi en Megan Rapinoe in de prijzen. De awards worden sinds 2016 toegekend en zijn de tegenhanger van de Ballon d’Or, die dit jaar niet wordt uitgereikt.

Real-aanvaller Jovic test positief op coronavirus

Real Madrid-aanvaller Luka Jovic is besmet met het coronavirus. Dat heeft zijn team vrijdag gemeld. Trainer Zinédine Zidane moet het zaterdag op de tiende speeldag van La Liga bij Villarreal dus stellen zonder de 22-jarige Serviër.

Jovic, die afgelopen week met de Servische nationale ploeg actief was, gaat in isolatie en mag geen contact met ploeggenoten hebben tot hij weer negatief test. Het is niet het eerste coronageval bij Real. Eerder liepen Casemiro, Eden Hazard en Eder Militão al een besmetting op. Real staat met zestien punten uit acht wedstrijden op de vierde plaats in de stand.

Cardiologen waarschuwen voor hartproblemen bij sporters

Het coronavirus kan ook een hartspierontsteking veroorzaken. Dat blijkt uit studies en wordt gecommuniceerd door het Forum Sportcardiologie. Daarmee wilde cardiologen sporters die corona hebben gehad waarschuwen voor eventuele hartschade als gevolg van Covid-19.

Want ook sporters die geen symptomen hadden, lopen een kleine maar reële risico op beschadiging van het hartspierweefsel. Soms brengt de aandoening weinig of geen klachten met zich mee, maar in ernstigere gevallen kan de hartspierfunctie worden aangetast, met pijn in de borst, hartkloppingen of hartfalen als gevolg. Op de website www.sportkeuring.be krijgt elke sporter of kandidaat-sporter advies over wat te doen om te voorkomen dat intensief sporten hartschade kan teweegbrengen.

