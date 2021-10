Football Talk. Shamar Nicholson met masker op KVK - Geen Pedri in Nations League - L’Équipe bemachtigt rechten van Belgische matchen

L’Équipe bemachtigt rechten van Belgische matchen

Het toonaangevende Franse sportmedium L’Équipe gaat Belgische matchen uitzenden via z’n online platform L’Équipe Live. Het gaat zowel over matchen uit de Jupiler Pro League en de Croky Cup en ook de Supercup zal te zien zijn bij de Fransen. En dat allemaal gratis, zo meldt L’Équipe ook nog. Anderlecht-Club Brugge zal zondag de eerste match zijn die wordt uitgezonden. In het verleden kon er via L’Équipe Live ook al gekeken worden naar matchen van pakweg de Copa America, de Copa Libertadores en de Copa Sudamericana.

Volledig scherm Balanta in actie tegen Neymar (PSG) in de Champions League. © Photo News

Spanje zonder FC Barcelona-toptalent Pedri in Nations League

Spanje kan volgende week in de Final Four van de Nations League geen beroep doen op Pedri. De 18-jarige middenvelder van FC Barcelona sukkelt met een spierblessure aan de linkerdij. In de selectie van La Roja werd hij door bondscoach Luis Enrique vervangen door Celta-middenvelder Brais Mendez.

De afwezigheid van Pedri is een stevige aderlating voor Spanje. Op het EK van afgelopen zomer werd hij nog verkozen tot beste jongere.

Ook bij het geplaagde Barça zitten ze met de handen in het haar. Komend weekend zullen ze Pedri alvast moeten missen in de topper tegen het Atlético van Yannick Carrasco, op de achtste speeldag in La Liga. Met twaalf op achttien komen ze voorlopig niet verder dan de zesde plaats. In de Champions League is de malaise nog groter met de recente nul op zes, na stevige nederlagen tegen Bayern en het Benfica van Jan Vertonghen.

Het lot van coach Ronald Koeman hangt dan ook al een tijdje aan een zijden draadje. In de Catalaanse pers wordt bondscoach Roberto Martinez genoemd als een van de topkandidaten voor zijn eventuele opvolging, net als clubicoon Xavi. Martinez herhaalde vrijdag nog eens niet te willen reageren op geruchten en concentreert zich op de Nations League met de Rode Duivels. Daarin nemen de Belgen het in de halve finales op tegen wereldkampioen Frankrijk, Europees kampioen Italië staat tegenover de Spanjaarden.

Volledig scherm © REUTERS

Shamar Nicholson met masker op KVK

Hoewel de achterstand van Charleroi op de eerste vier slechts vijf en vier punten bedraagt, heeft de 0 op 6 thuis tegen Club Brugge en KV Mechelen pijn gedaan. “We staan onder druk”, aldus coach Edward Still. “We mogen geen derde keer op rij verliezen. Anders riskeren we met een bangelijk gevoel de competitiebreak in te gaan. Vooral tegen Mechelen hebben we te weinig gedaan met het nadrukkelijk balbezit dat we afdwongen. Ons overwicht was te passief. Het ontbrak ons aan diepte en percussie. Dat moeten we opossen, al wordt het niet simpel. Collega Luka Elsner heeft zijn team een eigen identiteit gegeven, gebaseerd op efficiënte counters.”

Edward Still kan opnieuw een beroep doen op Shamar Nicholson. De Jamaicaan, die tegen Club Brugge een jukbeenbreuk opliep, een heelkundige ingreep onderging en daardoor de match tegen KV Mechelen miste, kreeg van de medische staf het licht op groen om op KVK met een masker te spelen. Guillaume Gillet is eveneens terug, na twee speeldagen — deels door een blessure — niet in de wedstrijdkern te zijn opgenomen. (AR)

Volledig scherm Shamar Nicholson. © BELGA

AS Eupen zondagavond leider?

Wint Club Brugge niet op Anderlecht, dan kan Eupen — mits winst ‘Am Kehrweg’ zondagavond laat tegen Racing Genk — warempel leider worden. Niemand had dat enkele maanden geleden voor mogelijk gehouden. Het verschil met de voorbije seizoenen? “We zijn efficiënter geworden”, zegt Edo Kayembe. De verdedigende middenvelder kan het weten. Hij scoorde al drie keer. Tijdens de vorig campagne bleef de teller van de Congolees op nul staan en ook tijdens zijn periode bij Anderlecht scoorde hij nooit.

Nu is het wel zo dat Eupen tegen Racing Genk moet aantreden zonder de geschorste Emmanuel Agbadou. Dat scheelt. De 24-jarige Ivoriaan is sinds het begin van her seizoen sterkhouder bij de Panda’s. De kans bestaat dat zijn plaats centraal in de defensie zal worden ingenomen door Benoit Poulain. Voor de 34-jarige Fransman zou het de eerste wedstrijd zijn sinds 17 april op Charleroi. Hij raakte geblesseerd tijdens de voorbereiding en kwam sindsdien niet aan spelen toe. Deze week trainde hij wel opnieuw voluit met de groep. (AR)

Volledig scherm © Photo News

Franse politie pakt vijf amokmakers op na Marseille-Galatasaray

De Franse politie heeft vijf mensen aangehouden nadat zij zich donderdagavond misdroegen tijdens het Europa League-duel tussen Marseille en Galatasaray. De drie Turkse en twee Franse supporters werden in de boeien geslagen wegens het bezit en gebruik van pyrotechnisch materiaal.

De wedstrijd moest kort voor de rust even worden stilgelegd nadat voetzoekers en vuurpijlen op het veld waren gegooid vanuit het Turkse vak. Nadat de rust was teruggekeerd, werd de wedstrijd hervat. Na afloop van de match, die op 0-0 eindigde, kwam het tot schermutselingen tussen aanhangers van beide clubs. Enkele ordehandhavers raakten gewond.

“Vanavond waren er 550 politiemensen nodig om een voetbalwedstrijd in goede banen te leiden”, tweette de prefect van de politie van Bouches-du-Rhône. “Drie onder hen liepen verwondingen op. Ze hebben mijn steun.” Het is de derde keer in korte tijd dat supporters van Marseille op een negatieve manier in het nieuws komen. Eerder dit seizoen waren er al incidenten in de competitiematchen tegen Rijsel en Angers.

Volledig scherm © AFP

Sturridge trekt naar Australië

Daniel Sturridge zet zijn carrière verder bij het Australische Perth Glory. De voormalige Engelse international, jarenlang een speerpunt bij Liverpool, ondertekende down under een verbintenis voor een seizoen.

De 32-jarige Sturridge zat al sinds zijn vertrek bij Trabzonspor begin 2020 zonder werkgever. Zijn contract in Turkije werd verbroken nadat hij een schorsing van vier maanden kreeg voor zijn aandeel in een gokschandaal.

“Dit is een prachtige kans om een nieuwe uitdaging aan te gaan”, zegt Sturridge. “Ik wil mijn voetbal tonen in een competitief kampioenschap en het team helpen zoveel mogelijk succes te behalen.”

Sturridge begon zijn carrière bij Manchester City, belandde in 2009 bij Chelsea maar schitterde vooral in het shirt van Liverpool, waar hij in 2013 tekende en een gevreesde voorhoede vormde met Raheem Sterling en Luis Suarez.

Volledig scherm Daniel Sturridge. © REUTERS

Braziliaanse finale tussen Athletico Paranaense en Bragantino

De finale van de Copa Sudamericana, de Zuid-Amerikaanse variant van de Europa League, wordt een Braziliaans onderonsje tussen Athletico Paranaense en Red Bull Bragantino. Athletico Paranaense won donderdag de terugwedstrijd in de halve finales tegen het Uruguayaanse Penarol met 2-0. Nikao (24.) en Pedro Rocha (80.) zorgden voor de goals in het lege stadion in Curitiba, in het zuiden van het land. Bij de bezoekers miste Pablo Ceppelini (31.) een strafschop. Vorige week hadden de Brazilianen ook al de heenmatch in Montevideo gewonnen met 1-2.

Woensdag had Red Bull Bragantino zich als eerste team geplaatst ten koste van het Paraguayaanse Libertad. De finale wordt op 20 november in Montevideo gespeeld. Athletico Paranaense won de Copa Sudamericana al een keer, in 2018. Bragantino staat nog niet op de erelijst.

Volledig scherm © Pool via REUTERS